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Insatisfeitos, membros de organizada do Corinthians entram no CT para falar com jogadores

Grupo de 14 torcedores da Gaviões da Fiel, tiveram entrada autorizada e conversaram com as lideranças do elenco do Timão...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 14:12
O Corinthians teve uma manhã agitada em seu CT nesta quinta-feira. Em meio aos trabalhos no Joaquim Grava, o elenco recebeu torcedores organizados, insatisfeitos com o desempenho do time e atuação de alguns jogadores. O foco foi dar força para Vítor Pereira e cobrar os atletas que não estão rendendo. O registro em vídeo da entrada dos corintianos foi feito ao vivo pela ESPN.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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Um grupo de 14 membros da Gaviões da Fiel teve autorização para ingressar nas dependências do CT e tiveram uma conversa com algumas lideranças do elenco profissional, os quais tem desagradado a torcida, como é o caso de Cássio, Fagner, Willian, Paulinho, Fábio Santos e Gil, alguns deles foram citados em nota oficial divulgada pela organizada (leia o texto completo abaixo).
Além de falarem com esses atletas mais experientes, os torcedores se reuniram com o técnico Vítor Pereira, com o presidente Duilio Monteiro Alves, com o gerente de futebol Alessandro e com o diretor de futebol Roberto de Andrade. O discurso da Gaviões foi de manifestar apoio ao treinador português e saber se havia algum racha entre elenco e comissão técnica. O grupo dos organizados ouviu que não há esse tipo de rompimento e que haverá melhora em breve.Confira a nota oficial divulgada pela Gaviões da Fiel
"Estamos anunciando o fim da paciência com o atual elenco do Corinthians diante da postura que vem sendo apresentada nos últimos jogos, principalmente pelos medalhões.
Vitória ou derrota fazem parte do futebol e a FIEL estará com o time em qualquer situação, porém falta de vontade e raça são critérios indispensáveis na história do Corinthians. Nesse atual elenco o que vemos é um time apático, desorganizado, sem vontade e sem RAÇA!!! Não briga por uma bola, tiram os pés das divididas, não dão sequer um carrinho para demonstrar raça e determinação. Isso NÃO TOLERAMOS!!!
Não venham com desculpas de pré-temporada, calendário de jogos excessivo, pois mais uma vez, após dez dias de descanso e treinamento, tínhamos a oportunidade de reagir e começar com o pé direito na competição mais importante do ano, contra um time tecnicamente muito inferior (sem falar na discrepante folha salarial). E o que foi mostrado, mais uma vez, foi a falta de compromisso e vontade. Um time absolutamente sem a cara do Corinthians.
É INADMISSÍVEL tomarmos gols em inícios de jogos de maneira tão recorrente. Isso já vem acontecendo desde o ano passado. Pior ainda é a falta de reação e de entrega para reverter esse erro primário durante a partida.
Diante dessa situação, os Gaviões vêm por meio desta nota informar que A PACIÊNCIA ACABOU. Iremos tomar as providências necessárias para pressionar esse atual elenco a entender o que é CORINTHIANS. Hotéis, saídas de jogos, CT. Estaremos em todos os lugares para não deixá-los esquecer onde estão jogando.
A comissão técnica deve ter total autonomia para barrar os jogadores que estão descompromissados e rendendo pouco: Cássio, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Jô...o passado de vocês não entra mais em campo.
E se for para ficarem com vaidade e corpo mole, visando derrubar técnico, nossa postura será outra também!!!
OU JOGA POR AMOR OU JOGA POR TERROR!"
Crédito: GaviõesdaFielemprotestonoanopassadonoCTJoaquimGrava(Foto:Twitter/GaviõesdaFiel

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