Insatisfeito com atuação, Zé Ricardo revela que pode fazer mudanças no Vasco para encarar a Ferroviária

Mesmo com o Vasco já garantido nas semifinais do Carioca, o treinador Zé Ricardo se mostrou insatisfeito com o que foi apresentado no clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos. Apático e sem qualquer poder de reação, o time assistiu ao adversário construir o triunfo com facilidade, ainda no primeiro tempo. Diante disso, o comandante admitiu que deve fazer mudanças para encarar a Ferroviária, na estreia decisiva pela Copa do Brasil. - Nós fizemos um primeiro tempo muito abaixo e o Fluminense foi muito bem individualmente e tecnicamente todas as suas peças funcionaram e deram confiança - ao contrário da gente. Acredito que após o tempo técnico, tivemos uma ligeira melhora. No segundo tempo, a gente reposicionou nossa equipe, pediu tranquilidade principalmente sobre as questões de organização do ataque para que a gente não propiciasse contra-ataques ao Fluminense, que certamente poderiam complicar ainda mais - disse, e emendou:

- Tivemos oportunidades, mas não foram suficientes. Já no final do jogo tentamos sair um pouco mais com a substituições, mas não foi suficiente. Para o jogo de quarta-feira, estamos trabalhando o time da Ferroviária há algum tempo. Sabemos da dificuldade que iremos encontrar. Faremos cobranças, trocas também, e quem entrar acredito que seja melhor para conquistarmos a classificação lá - completou.

O confronto será no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, e a equipe paulista faz uma campanha irregular, mas ainda sonha com uma vaga na próxima fase. Com 10 pontos, a Locomotiva também passa a olhar para a parte de baixo da tabela depois da derrota por 3 a 1 para o Ituano, no Novelli Júnior. Apesar disso, é um adversário perigoso, que tem sido estudado pela Comissão técnica vascaína.

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Além da apatia, um dos grandes problemas no revés de sábado foram os espaços deixados no sistema defensivo. O Vasco não foi combativo no meio de campo e praticamente não foi competitivo em toda partida. Dessa forma, o desempenho no primeiro tempo ligou um alerta e mudanças serão necessárias para mexer com o time.

O comandante não deixou claro quais serão as mudanças e em que setores, mas alguns jogadores podem ter oportunidade. O colombiano Quintero chegou, ficou no banco contra o Tricolor, mas pode ter uma chance para dar liderança e imposição física. Riquelme é outro que a torcida pede mais chance na lateral ou até mais à frente por sua qualidade no drible.

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Na armação, Nene segue comandando com qualidade e experiência, porém Bruno Nazário tem atuado pelo lado, fora de sua posição de origem. Foi justamente pelo lado direito da defesa cruz-maltina, que o Fluminense construiu as principais jogadas, com Weverton tendo dificuldade. Getúlio já atuou pelos lados nos tempos de Avaí e está mais acostumado à posição.