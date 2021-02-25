Insatisfeito com a FPF, Palmeiras deve enfrentar Corinthians com time alternativo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Diante da recusa do pedido de adiamento da partida contra o Corinthians, válida pela segunda rodada do Paulista, o Palmeiras não esconde sua insatisfação com a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) e considera disputar o clássico com uma equipe reserva.

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A informação foi publicada inicialmente por Danilo Lavieri, do UOL, e confirmado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA. A diretoria alviverde está insatisfeita porque o Dérbi ficou marcado para a quarta-feira (03) entre os dois domingos das finais da Copa do Brasil, onde o Palmeiras encara o Grêmio (28/02 e 07/03).

A cúpula do Palmeiras entende que a FPF não deveria prejudicar seu filiado, porque, desde 2015, quando o próprio Verdão bateu o Santos, uma equipe paulista não conquista o torneio nacional em questão.

>> Confira o chaveamento completo da Copa do BrasilAdemais, a atitude da FPF prejudica o próprio Campeonato Paulista, ao colocar o principal clássico como um obstáculo para o Palmeiras, “esvaziando” a competição que ela mesma organiza.

O número de jogos de cada equipe em 2021 é outro argumento utilizado para embasar o adiamento. Enquanto o Corinthians terá feito apenas 12 partidas, o Palmeiras atuará 18 vezes até o dia do clássico.

É sabido que desde 2018, com o episódio da suposta interferência externa na final contra o Corinthians, a relação entre Palmeiras e FPF não é das melhores. Com mais essa turbulência, não está descartado o cenário no qual o Verdão abra mão do campeonato estadual e dê férias aos seus principais jogadores por conta da maratona de jogos enfrentada na atual temporada.