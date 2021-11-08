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Iniesta comenta chegada de Xavi ao Barcelona: 'Claro que ele está preparado'

Ex-dupla de meio-campo do Barcelona com Xavi, Iniesta falou em entrevista sobre a contratação de seu amigo como treinador da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 16:49

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:49

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O meio-campista Andrés Iniesta concedeu entrevista à La Liga, onde falou sobre a contratação de Xavi Hernández como o novo treinador do Barcelona. Ex-companheiro de Xavi na equipe blaugrana, o espanhol do Vissel Kobe aprova a chegada de seu amigo no time.>>> Veja a tabela do Espanhol <<<
Em entrevista à La Liga, Iniesta disse que Xavi está pronto para o desafio de treinar o Barcelona. O jogador espanhol, que hoje atua pelo Vissel Kobe, do Japão, seguiu em sua fala ao garantir que seu ex-companheiro trabalhou para assumir o cargo.
+ [VÍDEO]: Philippe Coutinho fala sobre chegada de Xavi ao Barcelona: 'Com certeza fará um grande trabalho'
- Claro que ele está preparado. Não só pelo Barça ser sua casa, mas também porque se preparou para isso, então não é só pelo fato de ele ser quem é, mas também porque ele é um técnico muito bom, que se preparou para este desafio - disse.
+ Em sua primeira coletiva, Xavi foge de comparações com Guardiola e diz o que pensa sobre o Barcelona
Iniesta continuou em sua fala ao dizer que deseja muita sorte ao seu amigo no clube do coração dos dois.
+ Confira o vídeo do anúncio do retorno de Xavi ao Barcelona!
- O que eu posso desejar para ele é muita sorte neste novo desafio e tomara que todas as circunstâncias apontem para que ele tenha sucesso. Que tudo dê certo não só para ele como companheiro, mas também para o Barça como clube - concluiu.
+ Xavi confirma proposta da Seleção Brasileira, mas optou por esperar contato do Barcelona
O Barcelona enfrenta o Espanyol às 17h (de Brasília) do dia 20 de novembro em partida válida pela 14ª rodada de La Liga.

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