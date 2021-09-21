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futebol

Iniesta acredita que Xavi está preparado para ser técnico do Barcelona

Jogador do Vissel Kobe diz que confia na capacidade de seu antigo companheiro, que atualmente treina o Al-Sadd, do Qatar. Iniesta também afirma desejo de treinar o Barça...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 10:19
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Vivendo uma crise fora das quatro linhas, o Barcelona não passa pelos seus melhores dias. Enquanto o técnico Ronald Koeman está pressionado no cargo, já há quem pense em um substituto. E um dos nomes mais comentados nos últimos tempos é o do ídolo Xavi Hernández.Ex-jogador do Barcelona, o antigo meio-campista agora comanda o Al-Sadd, do Qatar, com quem tem contrato até junho de 2023. No entanto, para Andrés Iniesta, que foi seu companheiro no clube catalão e está na história da equipe, o "Maestro" está pronto para assumir o time espanhol.
- Creio que Xavi está preparado, sim, se me perguntam se eu o imagino no banco de reservas do Barcelona. Sobretudo porque ele está se preparando e está treinado para comandar o Barcelona. Tem a confiança para assumir esse desafio - disse Iniesta ao "Goal".
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Atualmente jogando no Vissel Kobe, do Japão, Iniesta também afirmou que gostaria de treinar seu ex-clube no futuro.
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- Não é que não me veja a fazê-lo (treinar o Barcelona), mas como ainda estou jogando é difícil imaginar. Sei que quero fazer o curso de treinador e chegado o momento seria questão de avaliar. Adoraria voltar ao Barcelona, isso é certo.

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