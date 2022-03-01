Início decisivo na Copa do Brasil e reta final do Carioca: confira o calendário do Vasco em março

Com o fim de fevereiro, o Vasco terá pela frente grandes desafios, que colocarão à prova a qualidade desse novo elenco. O primeiro deles será nesta quarta-feira, às 21h30, pela estreia na Copa do Brasil contra a Ferroviária, em Araraquara. O time se classifica até com um empate, mas uma vitória será importante para resgatar a confiança depois da péssima atuação contra o Fluminense. Apesar de ser um time que disputa a Série D, a Ferroviária é um adversário perigoso com nomes conhecidos como o do atacante Bruno Mezenga, ex-Goiás. Comandados pelo ex-jogador Elano, os paulistas quase conseguiram o acesso na temporada passada, mas perderam por 4 a 3, nos pênaltis, para o Atlético-CE. Quem avançar, nesta quarta, fatura R$ 1,5 milhão e encara o vencedor do duelo entre Grêmio Anápolis (GO) ou Juazeirense (BA).

Com a vaga garantida nas semifinais do Carioca, o Cruz-Maltino disputará as duas últimas rodadas da Taça Guanabara. E no domingo joga o terceiro clássico do ano, desta vez contra o Flamengo, às 16h, em local a ser definido pela federação do Rio. Será mais um grande desafio para um time que ainda não venceu os rivais na temporada - foi derrotado por Botafogo e Fluminense.

No final de semana seguinte, a equipe volta a campo para a última rodada da Taça Guanabara. A data do compromisso ainda será agendada pela federação, mas ficará entre os dias 12 ou 13, contra o Resende. O time irá definir a sua posição entre os quatro primeiros e conhecer o adversário nas semifinais.

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Caso avance no duelo contra a Ferroviária, o Vasco terá pela frente o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis (GO) ou Juazeirense (BA). As datas selecionadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a segunda fase foram 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03. Os jogos e mandos serão anunciados no próximo dia 4.

As semifinais do Carioca terão início na terceira semana de março, nos dias 20, 23 ou 24/03. Ao longo do mês, o Gigante da Colina irá conhecer o adversário, data e horário. A volta acontecerá entre os dias 26 ou 27/03 (quarta e quinta-feira).

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Por fim, caso avance e chegue à decisão, o primeiro jogo será no dia 30 ou 31/03 (Quarta ou Quinta). A volta, no entanto, será no primeiro final de semana de abril, poucos dias antes da estreia do Cruz-Maltino contra o Vila Nova, em São Januário, no dia 9.VEJA O CALENDÁRIO DO VASCO EM MARÇO

Copa do Brasil - Primeira FaseFerroviária x Vasco02/03 (quarta-feira) - 21h30 - Fonte Luminosa, em Araraquara

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 10ª RodadaFlamengo x Vasco06/03 (Domingo) - 16:00 - Local a definir

Copa do Brasil - Segunda Fase (em caso de classificação)Grêmio Anápolis (GO) ou Juazeirense (BA) x Vasco09/03, 10/03, 16/03 e 17/03 - (Quarta ou quinta) - Horário a definir - Local a definir

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 11ª RodadaVasco x Resende12 ou 13/03 (Sábado ou domingo) - Horário a definir - São Januário

Campeonato Carioca - Semifinal - Carioca - Jogo de idaVasco x Adversário a definir (Mando a definir)20, 23 ou 24/03 (Domingo, quarta ou quinta) - Horário a definir - Local a definir

Campeonato Carioca - Semifinal - Carioca - Jogo de voltaAdversário a definir x Vasco (Mando a definir)26, ou 27/03 (Quarta ou quinta) - Horário a definir - Local a definir

Campeonato Carioca - Final - Carioca - Jogo de volta (em caso de classificação)Vasco x Adversário a definir (Mando a definir)30 ou 31/03 (Quarta ou Quinta) - Horário a definir - Local a definir