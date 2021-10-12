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Início de trabalho junto a 'velho conhecido' é comentado por Danilo Fernandes

Arqueiro que foi titular no triunfo diante do Athletico-PR na última rodada esteve com Guto Ferreira nos tempos de Internacional em 2017...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 10:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Jogador fez somente três partidas até aqui pelo Esquadrão (Felipe Oliveira/EC Bahia
Em entrevista coletiva dada no início da semana, o goleiro Danilo Fernandes comentou como tem sido os primeiros contatos com o técnico Guto Ferreira o qual ele conhece desde os tempos em que ambos estavam no Internacional, em 2017. >Falta pouco pra sair! A tabela atualizada do Brasileirão 2021Para Danilo, apesar da necessidade de pontuar sobre a tristeza pela saída de Diego Dabove, foi importante a troca no comando por um nome que tem experiência no currículo em dirigir o clube de Salvador:
- Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2017, ele conhece o Bahia como ninguém, é a terceira passagem dele. A gente fica triste pela saída do professor Dabove, mas o Guto chegou no momento em que a gente precisava de uma confiança. Como conhecedor do clube ele sabe muito bem como funcionam as coisas, nos deus alegria para jogar. Tenho certeza que ele vai nos ajudar na reta final.
Assim como ocorreu nos tempos de Internacional, problemas físicos atrapalharam a consolidação do arqueiro de 33 anos de idade que foi titular e peça de destaque no triunfo fora de casa contra o Athletico. Sobre o tema, ele prefere encarar como uma "fatalidade" a situação, esperando que questões desse tipo fiquem no passado.
- Infelizmente tive uma fatalidade no início da minha trajetória, mas já foi superada. Se Deus quiser, não vai acontecer mais nada. Estou apto 100% para ajudar o clube, e voltar ganhando dá muita moral para o jogo seguinte - concluiu.

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