Ingressos de arquibancada para Vasco x Coritiba estão esgotados; clube venderá carga extra

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O próximo compromisso do Vasco na Série B terá novamente a presença da torcida em São Januário, contra o Coritiba, sábado, às 16h30. Diante disso, o clube anunciou, na tarde desta quinta-feira, que os ingressos de arquibancada estão esgotados e que será disponibilizada uma carga extra de 200 bilhetes provenientes de estornos e retornos.Desse modo, não haverá aumento na carga total de ingressos que estão à disposição do público: 7.700. Vale lembrar que como existem alguns pontos do estádio e da sede que seguem em manutenção estrutural, a venda não será de 11 mil ingressos, conforme planejado anteriormente.

Ao todo estão sendo vendidos 4500 + 700 ingressos (gratuidade) de arquibancada e 2500 de social. Restam um pouco mais de mil bilhetes para esgotarem também a social. Com isso, esse será o maior público em jogos do Vasco desde o retorno da torcida.

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Para o jogo, o valor dos ingressos variam de acordo com a categoria do plano de sócio. O valor mais barato para associados é de R$ 12 (arquibancada) e o mais caro é R$ 50 (social). Cabe salientar que o valor integral dos bilhetes é de R$ 40 (arquibancada) e R$ 100 (social).

- Os torcedores que estiverem em dia com o esquema de vacinação, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19 - informou o Vasco em seu site oficial. Confira aqui os laboratórios credenciados para a partida.

CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00

Será necessária a retirada de ingresso físico e pulseira específica para a partida em pontos de troca, por determinação da Polícia Militar, para que o torcedor vascaíno tenha acesso à São Januário.

PONTOS DE RETIRADA E HORÁRIOSQuinta-feira, 14/10:Bilheteria Mega Loja – 15h às 21hBilheteria 5 – 15h às 21hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 15h às 21h

Sexta-feira, 15/10:Bilheteria Mega Loja – 10h às 17hBilheteria 5 – 10h às 17hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17hSede Naútica da Lagoa – 10h às 17hGigante da Colina Icaraí – 14h às 21hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Méier – 14h às 21hGigante da Colina Copacabana – 12h30 às 19h30Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Rocinha – 14h às 21hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21hGigante da Colina Park Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Top Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Boulevard – 14h às 21hGigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21hGigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21hGigante da Colina Aerotown – 14h às 21hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h

Sábado, 16/10 – Dia do jogo:Bilheteria Mega Loja – 8h às 13h30Bilheteria 5 – 8h às 13h30Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17hGigante da Colina Icaraí – 10h às 17hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Méier – 10h às 17hGigante da Colina Copacabana – 10h às 17hGigante da Colina Via Parque Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Rocinha – 10h às 17hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 10h às 17hGigante da Colina Park Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Top Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Boulevard – 10h às 17hGigante da Colina Norte Shopping – 10h às 17hGigante da Colina São Gonçalo – 10h às 17hGigante da Colina Aerotown – 10h às 17hGigante da Colina Grande Rio Shopping –10h às 17hGigante da Colina Shopping Caxias – 10h às 17h

SOBRE A RETIRADA DO INGRESSO E PULSEIRA DE ACESSO AO ESTÁDIO

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

• Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;• Documento oficial com foto;• Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);• Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso e pulseira (Em casos de menores de 15 anos);Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores deverão realizar upload do comprovante de vacinação, exceto menores de 12 anos, no site www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

Considera-se ciclo vacinal completo:

– Maiores de 60 anos com dose de reforço (3ª dose) realizadas até o dia 02 de outubro;– 12 a 59 anos com a segunda dose (ou dose única) realizadas até o dia 02 de outubro;– Menores de 12 não precisam comprovar vacina, porém deverão realizar teste AG negativo.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada. Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros. No momento da retirada do ingresso uma pulseira será colocada no punho do torcedor e não poderá ser retirada até o fim da partida em questão.

RETIRADA DE GRATUIDADES POR LEINo caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.

A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 14/10 e 15/10, na bilheteria 11 de São Januário, de 10h às 17h.

ACESSO AO ESTÁDIOForma de acesso ao estádio: Ingresso físico, documento original com foto e pulseira entregue em um dos pontos de retirada.