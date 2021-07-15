Ingresso online, vacinação completa e PCR negativo: veja os protocolos para jogo do Flamengo na Libertadores

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Após a confirmação da partida contra o Defensa y Justicia em Brasília, o Flamengo se movimenta nos bastidores para definir a logística da volta do público aos estádios. Dentro desse contexto, uma série de protocolos deverão ser seguidos pelo clube rubro-negro, desde a venda de ingressos até a entrada dos torcedores no Mané Garrincha.

+ Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no Rio; Braz manda indireta para sensitivaA transferência do Maracanã para o Mané Garrincha ocorreu após o Governo do Distrito Federal liberar, nesta quinta-feira, a presença de público em estádios e arenas. O chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciou os protocolos sanitários que deverão ser seguidos nos eventos esportivos que serão disputados com a presença de público no DF (veja no fim da matéria).

Entre as medidas divulgadas, foi determinado que o limite de ocupação para é de até 25% da capacidade do estádio, o que representa cerca de 15 mil pessoas no Mané Garrincha. O Flamengo ainda divulgará como será o processo de venda de ingressos, mas ele deverá ser feito na internet.

Além disso, a vacinação será obrigatória para a presença de torcedores no estádio. Elas deverão apresentar, no momento da entrada, o cartão de vacinação, comprovando a imunização completa contra a Covid-19 com pelo menos 15 dias de antecedência à realização da partida.

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Também deverá ser apresentado um teste PCR com resultado negativo, realizado com até 48h de antecedência ao início do jogo. A apresentação do cartão de vacinação e do laudo do exame é cumulativa e obrigatória, ou seja, ambos deverão ser apresentados no ato da entrada nos estádios.Principais itens do protocolo sanitário para eventos esportivos com público:

- A ocupação máxima deverá ser de até 25% do local do evento;

- A venda de ingressos será feita pela internet;

- Só será permitida a entrada no estádio de pessoas que apresentem comprovante das duas doses da vacina ou da dose única, se for o caso. A última dose deve ter sido aplicada pelo menos 15 dias antes do dia do evento;

- As pessoas também terão que apresentar um exame de RT-PCR com resultado negativo para Covid-19, feito em até 48 horas antes do evento;

- Será proibida a entrada de menores de 18 anos e de gestantes;

- O espaço físico terá que ser organizado garantindo o distanciamento entre as pessoas. Só serão permitidos grupos de até seis pessoas;

- Será obrigatório o uso de máscaras, inclusive para os atletas do banco de reservas, exceto para os jogadores que estiverem em campo e a equipe de arbitragem;

- O banco de reservas terá que cumprir distanciamento entre os jogadores;Será proibida a venda de bebidas e alimentos fora dos locais específicos para consumo, para evitar que as pessoas fiquem transitando sem máscara;

- A fiscalização desses requisitos será de responsabilidade da entidade organizadora do evento e da administradora do local;