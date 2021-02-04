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futebol

Inglês: Chelsea vence o Tottenham em clássico londrino e sonha com G-4

Blues conquistam a segunda vitória em três jogos sob o comando de Thomas Tuchel e ficam a quatro pontos do Liverpool, que fecha a zona de classificação para a Champions...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 18:51

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:51

Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP
Vitória azul no clássico londrino. O Chelsea visitou o Tottenham no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Inglês nesta quinta-feira, e os Blues venceram por 1 a 0. Com gol de Jorginho, em cobrança de pênalti, a equipe de Thomas Tuchel chegou aos 36 pontos na competição.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDOMÍNIO AZULJogando fora de casa, o Chelsea não se intimidou e se lançou ao ataque. Nos primeiros segundos, os Blues tiveram chance com Werner, que cabeceou para fora. Aos 24 minutos, Werner foi derrubado por Dier dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Jorginho bateu firme e abriu o placar.
PRESSÃO NO FIMAo estilo Mourinho, o Tottenham deixava a bola com o Chelsea e tentava sair em lances rápidos. Diante de uma boa defesa do time de Thomas Tuchel, os Spurs não levaram perigo ao gol defendido por Mendy durante boa parte do jogo. No fim, na base do abafa, o Tottenham pressionou, mas não conseguiu balançar as redes.
SITUAÇÃOCom a vitória, a segunda em três jogos sob o comando de Tuchel​, o Chelsea chegou aos 36 pontos e está na sexta colocação. Já o Tottenham, que chegou a liderar a competição, amargou sua terceira derrota seguida, estacionou nos 33 pontos e está em oitavo lugar.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham encara o West Bromwich, no domingo, mais uma vez em sua casa. O Chelsea, por sua vez, tem compromisso com o lanterna Sheffield United, no mesmo dia, novamente fora de casa.

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