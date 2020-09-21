Infectados do Flamengo retornam ao Brasil nesta terça; veja as partidas que os seis jogadores podem perder

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Com uma logística diferenciada, os seis atletas do Flamengo que testaram positivo para Covid-19 no Equador retornam ao Brasil ainda nesta terça-feira, antes da partida do time da Gávea contra o Barcelona (EQU) em Guayaquil, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. Bruno Henrique, Diego Ribas, Isla, Matheuzinho, Michael e Filipe Luís voltam ao Rio de Janeiro na mesma aeronave que foi fretada para levar quatro "reforços" às pressas na segunda.

A informação foi inicialmente publicada pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.Desde a confirmação dos resultados positivos para Covid-19, no fim de semana, o trabalho foi intenso da diretoria na parte de logística, tanto para conseguir levar Natan, João Lucas, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz a tempo de ficarem à disposição de Domênec Torrent na partida desta terça, quando para obter todas licenças e documentos para que os seis atletas infectados possam retornar ao Brasil com o máximo de segurança - para eles e para a tripulação.Bruno Henrique, Diego Ribas, Isla, Matheuzinho, Michael e Filipe Luís são ausências confirmadas nesta terça-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, em partida que ganhou importância ainda maior após a goleada sofrida na última quinta-feira, por 5 a 0 para o Independiente Del Valle em Quito, pela Liberta.

Os seis também desfalcam o Flamengo contra o Palmeiras, no dia 27, pelo Campeonato Brasileiro. O compromisso seguinte é justamente contra o Del Valle, pela quinta rodada do Grupo A da Copa. Para este jogo, a diretoria do clube ainda tem a expectativa de conseguir a liberação destes jogadores.