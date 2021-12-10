Inédita Bola de Prata do futebol feminino tem domínio do Corinthians, mas melhor jogadora é do Palmeiras

Tradicional prêmio que elege os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o troféu Bola de Prata, organizado pela ESPN em parceria com a empresa de apostas esportivas Sportingbet, promoveu pela primeira vez na história a premiação também para a categoria feminina. Campeão brasileiro da categoria pelo segundo ano consecutivo, o Corinthians dominou a seleção da competição, com seis atletas, além do técnico Arthur Elias. As jogadores premiadas foram: a zagueira Erika, a lateral-esquerda Yasmin, a volante Andressinha, as meias Tamires e Vic Albuquerque e a atacante Gabi Nunes.

A meia-atacante Gabi Zanotti recebeu o prêmio de gol mais bonito, pelo tento de bicilceta marcado contra a Ferroviária na partida de ida da semifinal do Brasileirão, em Araraquara, no dia 29 de agosto.

Ainda que o as Brabas tenham dominado a Seleção do Brasileirão Feminino no Bola de prata, o prêmio de melhor jogadora do torneio ficou com a atacante do Palmeiras, Bia Zaneratto, artilheira da competição, com 13 gols. O Verdão acabou a competição na segunda colocação, sendo derrotado justamente para o Corinthians.

A lateral Bruninha, do Santos, de apenas 19 anos, foi eleita a revelação do Brasileirão Feminino.

Além das seis atletas do Timão, a Seleção do Brasileiro pelo Bola de Prata teve três jogadoras do Palmeiras, uma da Ferroviária e uma do São Paulo.

Confira a Seleção e a premiação completa do Bola de Prata Feminino

Goleira: Luciana (Ferroviária)Lateral-direita: Bruna Calderan (Palmeiras)Zagueiras: Erika (Corinthians) e Agustina (Palmeiras)Lateral-esquerda: Yasmin (Corinthians)Volantes: Andressinha (Corinthians) e Carol Nogueira (São Paulo)Meias: Tamires (Corinthians) e Vic Albuquerque (Corinthians)Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gabi Nunes (Corinthians)Técnico: Arthur Elias (Corinthians)

Melhor jogadora: Bia Zaneratto (Palmeiras)Artilheira: Bia Zaneratto (Palmeiras)Revelação: Bruninha (Santos)

Gol mais bonito: Gabi Zanotti - Ferroviária 1 x 3 Corinthians - Semifinal (ida) - 29 de agosto de 2021