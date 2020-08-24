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Indireta? Após ser reserva, Arrascaeta esclarece que não tem lesão: 'Estou 100%'

Uruguaio não ficou contente ao nem sequer ser utilizado contra o Botafogo, no último domingo, e ouvir de Domènec Torrent sobre uma possível ausência por questões físicas...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 14:43
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Arrascaeta foi preterido no clássico do último domingo, contra o Botafogo. O uruguaio nem sequer deixou o banco de reservas no segundo empate do Flamengo no Maracanã, ambos por 1 a 1. E Domènec Torrent, já cobrado por conta de tropeços no Campeonato Brasileiro, deu a entender que o uruguaio não está nas condições físicas ideais, o que desagradou o atleta.
- Temos que tentar jogar com os melhores jogadores em cada momento. E os melhores não são nomes, muitas vezes são os que estão na melhor forma - disse Dome, em entrevista coletiva logo depois do clássico.
Nesta segunda-feira, contudo, Arrascaeta buscou informações com o departamento de futebol a respeito de seu nível de desempenho e possibilidade de lesão - descartada.
Já nesta tarde, o camisa 14 foi ao Twitter e esclareceu:
- Tem muita gente me perguntando se tenho alguma lesão, estou 100 % graças a Deus - escreveu na rede social. Ainda nesta segunda, Arrascaeta se destacou em um jogo-treino entre reservas e a equipe sub-20 do Flamengo. Ele marcou um gol e deu uma assistência no triunfo por 6 a 1.
Com ou sem Arrascaeta entre os titulares, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão, para enfrentar o Santos. O duelo será realizado na Vila Belmiro.

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