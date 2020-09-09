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Indicado por Sampaoli ao Santos, Soteldo projeta reencontro com ex-treinador: 'Estamos prontos'

Atacante foi preservado na última rodada, na vitória contra o Ceará, e é provável titular contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09)...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 06:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em meio a muitos desfalques, o atacante Soteldo é presença certa no duelo entre Santos e Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), às 21h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da carga excessiva de jogos, o venezuelano foi poupado do time titular na vitória santista, por 1 a 0, contra o Ceará, no último sábado (05), no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela oitava rodada da competição nacional.
O venezuelano é um dos principais jogadores do Peixe, teve contrato renovado, com valorização salarial em fevereiro, mas chegou ao Alvinegro sob desconfiança, no início de 2019. O atleta foi a primeira contratação santista na “Era Sampaoli”, técnico do clube em 2019, e que hoje comanda o Galo, adversário do Santos nesta noite, inclusive tendo sido indicado pelo argentino.
– Conhecemos o técnico e a forma de jogar dele. Será difícil, mas na Vila é diferente e estamos prontos para fazer uma grande partida – disse o camisa 10 à Santos TV.Ausências forçadas
Para o reencontro entre Peixe e Sampaoli, o time da casa tem desfalques em todos os setores. Na defesa, Lucas Veríssimo, por ter recebido o cartão amarelo, e Luan Peres, expulso, ambos contra o Ceará, estão fora. Luiz Felipe, que é a primeira opção no setor, se recupera de lesão na coxa, e o volante Alison, que costuma fazer a função, quando necessário, também recebeu um cartão vermelho contra o Vozão, na última rodada. Além do capitão santista, no meio-campo Anderson Ceará segue com dores no joelho e está fora do duelo contra o Galo, bem como Jean Mota, com um edema na coxa.
No ataque, os centroavantes Raniel e Kaio Jorge estão em isolamento, por terem testado positivo para o novo coronavírus. Cuca terá, portanto, apenas o garoto Marcos Leonardo como jogador do ofício, podendo escalar um atleta de beirada para atuar centralizado, possivelmente culminando a mais uma oportunidade para Lucas Braga, titular, no lugar de Soteldo, contra o time nordestino.
Soma-se aos citados o goleiro Vladimir, com dores no pé direito, e o atacante Renyer, que está em fase final de transição aos gramados, após romper o ligamento do joelho direito, em março, durante um treinamento com a Seleção Brasileira Sub-17. Além deles, o lateral Pará e o meia Diego Pituca apenas correram em volta do gramado no CT Rei Pelé, na véspera do confronto diante do Atlético-MG e são dúvidas.

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