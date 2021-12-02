Indicado por Bolsonaro, novo Ministro do STF é sócio e torcedor fanático do Santos

O novo Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, é torcedor fanático do Santos. Ele foi indicado ao STJ pelo presidente Jair Bolsonaro e teve seu nome aprovado pelo Senado nesta quarta-feira por 47 votos a 32, após uma sabatina de oito horas.André Mendonça nasceu em Santos, em 1972, e torce pelo Peixe desde criança. Mesmo morando em diversas cidades do Brasil já adulto, ele não deixa de acompanhar o time do coração. Esteve, por exemplo, no jogo de despedida de Neymar contra o Flamengo, em Brasília.