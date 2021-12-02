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Indicado por Bolsonaro, novo Ministro do STF é sócio e torcedor fanático do Santos

André Mendonça acompanhou a despedida de Neymar em Brasília e costuma frequentar a Vila Belmiro. Ele nasceu em Santos e torce pelo Peixe desde a infância...
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Publicado em 

02 dez 2021 às 09:57

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 09:57

O novo Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, é torcedor fanático do Santos. Ele foi indicado ao STJ pelo presidente Jair Bolsonaro e teve seu nome aprovado pelo Senado nesta quarta-feira por 47 votos a 32, após uma sabatina de oito horas.André Mendonça nasceu em Santos, em 1972, e torce pelo Peixe desde criança. Mesmo morando em diversas cidades do Brasil já adulto, ele não deixa de acompanhar o time do coração. Esteve, por exemplo, no jogo de despedida de Neymar contra o Flamengo, em Brasília.
- Sou torcedor do Santos. De vez em quando vou ver jogo na Vila Belmiro. Acompanho o Santos diariamente pela internet - afirmou André Mendonça, em entrevista à Tribuna de Santos em janeiro do ano passado.André Mendonça esteve na Vila Belmiro ao lado do presidente Jair Bolsonaro no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão de 2019. A partida terminou empatada em 1 a 1. Ele também esteve na Vila em jogo festivo no final do ano passado, que contou também com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
Crédito: AndréMendonçaaoladodeJairBolsonaronaVilaBelmiro(Foto:TwitterAndréMendonça

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