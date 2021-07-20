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futebol

Indicações de Diniz superam desconfianças e se destacam no Santos

Camacho e Marcos Guilherme chegaram com rejeição, mas estão em altas com o torcedor...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:02

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 12:02
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos reforçou seu elenco para a temporada até aqui com cinco jogadores. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, também ex-Mirassol. Desses nomes, o primeiro e segundo foram indicações do técnico Fernando Diniz.Apesar de serem bem-vistos pelo técnico, os jogadores sofreram desconfiança de parte da torcida. Em suas passagens por Corinthians e Internacional, os atletas não conseguiram desempenhar um bom papel, o que gerou dúvida em relação as suas contratações.
Mas, com o tempo, os jogadores caíram nas graças do torcedor santista. No Campeonato Brasileiro, Marcos Guilherme é o líder de participações em gols do Santos. Foram 12 jogos, com quatro gols, uma assistência, 17 passes decisivos, 15 dribles certos e 10 chutes certos. Em toda sua passagem, são 15 jogos e cinco gols.
Já Camacho estreou na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão. Naquela partida, o jogador deu dois ótimos passes para os atacantes do Santos, o que chamou atenção dos torcedores. O camisa 30 "aproveitou" a recente lesão de Alison, foi bem, e não saiu mais do time.O capitão Alison estava à disposição contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, mas Diniz optou por Camacho, que tem 89% de acertos de passe no Santos. Jogando como primeiro volante, o jogador criou duas grandes chances, e 76% de aproveito nas bolas longas.
Em recente entrevista, o técnico Fernando Diniz citou essas duas contratações que, no começo, não eram vistas com bons olhos, mas hoje são aprovadas pelo torcedor.
- Torcedor é muito importante, mas eu como técnico vejo internamente, sigo minha intuição e escolho o que acho melhor. Boa parte do torcedor não gostou da contratação do Camacho e agora deve estar gostando, assim como o torcedor do Inter não queria o Marcos Guilherme - finalizou.

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