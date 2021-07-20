Indicações de Diniz superam desconfianças e se destacam no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos reforçou seu elenco para a temporada até aqui com cinco jogadores. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, também ex-Mirassol. Desses nomes, o primeiro e segundo foram indicações do técnico Fernando Diniz.Apesar de serem bem-vistos pelo técnico, os jogadores sofreram desconfiança de parte da torcida. Em suas passagens por Corinthians e Internacional, os atletas não conseguiram desempenhar um bom papel, o que gerou dúvida em relação as suas contratações.

Mas, com o tempo, os jogadores caíram nas graças do torcedor santista. No Campeonato Brasileiro, Marcos Guilherme é o líder de participações em gols do Santos. Foram 12 jogos, com quatro gols, uma assistência, 17 passes decisivos, 15 dribles certos e 10 chutes certos. Em toda sua passagem, são 15 jogos e cinco gols.

Já Camacho estreou na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão. Naquela partida, o jogador deu dois ótimos passes para os atacantes do Santos, o que chamou atenção dos torcedores. O camisa 30 "aproveitou" a recente lesão de Alison, foi bem, e não saiu mais do time.O capitão Alison estava à disposição contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, mas Diniz optou por Camacho, que tem 89% de acertos de passe no Santos. Jogando como primeiro volante, o jogador criou duas grandes chances, e 76% de aproveito nas bolas longas.

Em recente entrevista, o técnico Fernando Diniz citou essas duas contratações que, no começo, não eram vistas com bons olhos, mas hoje são aprovadas pelo torcedor.