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futebol

'Indescritível': Khauan, volante da base do Flamengo, vibra com outro título na temporada

Equipe sub-16 rubro-negra coleciona troféus na categoria; Até o momento já são duas taças no ano...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 15:28
O time sub-16 do Flamengo está enfileirando taças. Em março, os rubro-negros venceram a Copa Olaria e, agora em abril, conquistou a Copa Brasileirinho depois de ganhar do Juventude por 1 a 0 na final. O volante Khauan Shlickmann foi um dos principais destaques do time e vibrou com mais um troféu.- Uma sensação única e indescritível! Muito contente por este momento que estamos vivendo que é fruto de muito trabalho e dedicação de todo o grupo. Conseguimos conquistar a Copa Olaria e agora o Brasileirinho com boas atuações coletivas e evoluindo a cada jogo, que é o mais importante para nós - afirma o Khauan.
O volante, que tem as características do futebol moderno, com presença no meio-campo e passe apurado, volta suas atenções para a Copa Rio sub-17 e projeta mais conquistas neste ano.
- Tivemos um grande início de temporada e agora precisamos manter o ritmo para as próximas competições que temos pela frente, o nosso grupo é muito bom e possuímos um grande apoio da comissão técnica, sei que juntos podemos conquistar ainda mais troféus este ano - declara o meia.
Crédito: KhauancomemoramaisumtítuloconquistadopeloFlamengo(Foto:BetinhoJúnior

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