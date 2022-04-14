'Indescritível': Khauan, volante da base do Flamengo, vibra com outro título na temporada

O time sub-16 do Flamengo está enfileirando taças. Em março, os rubro-negros venceram a Copa Olaria e, agora em abril, conquistou a Copa Brasileirinho depois de ganhar do Juventude por 1 a 0 na final. O volante Khauan Shlickmann foi um dos principais destaques do time e vibrou com mais um troféu.- Uma sensação única e indescritível! Muito contente por este momento que estamos vivendo que é fruto de muito trabalho e dedicação de todo o grupo. Conseguimos conquistar a Copa Olaria e agora o Brasileirinho com boas atuações coletivas e evoluindo a cada jogo, que é o mais importante para nós - afirma o Khauan.
O volante, que tem as características do futebol moderno, com presença no meio-campo e passe apurado, volta suas atenções para a Copa Rio sub-17 e projeta mais conquistas neste ano.
- Tivemos um grande início de temporada e agora precisamos manter o ritmo para as próximas competições que temos pela frente, o nosso grupo é muito bom e possuímos um grande apoio da comissão técnica, sei que juntos podemos conquistar ainda mais troféus este ano - declara o meia.