'Indescritível': Khauan, volante da base do Flamengo, vibra com outro título na temporada

O time sub-16 do Flamengo está enfileirando taças. Em março, os rubro-negros venceram a Copa Olaria e, agora em abril, conquistou a Copa Brasileirinho depois de ganhar do Juventude por 1 a 0 na final. O volante Khauan Shlickmann foi um dos principais destaques do time e vibrou com mais um troféu.- Uma sensação única e indescritível! Muito contente por este momento que estamos vivendo que é fruto de muito trabalho e dedicação de todo o grupo. Conseguimos conquistar a Copa Olaria e agora o Brasileirinho com boas atuações coletivas e evoluindo a cada jogo, que é o mais importante para nós - afirma o Khauan.