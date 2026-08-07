Corretora condenada pela morte de ciclista em Vitória é levada para presídio

A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 37 anos, condenada pela morte da ciclista Luísa da Silva Lopes, de 24 anos, foi encaminhada ao sistema prisional na manhã desta sexta-feira (7). Ela deixou a Delegacia Regional de Vitória por volta das 7h30, passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) da Capital e, em seguida, foi levada ao presídio.
Adriana foi condenada na quinta-feira (6) a 28 anos e dez meses de prisão em regime fechado pelo atropelamento que matou Luísa, ocorrido em 15 de abril de 2022, na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória. A pena é de 26 anos e 10 meses de reclusão, dois anos de detenção, 10 dias-multa e o pagamento de R$ 500 mil por danos morais. A condenação foi definida após dois dias de júri popular.