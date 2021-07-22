Independiente x Santos: prováveis escalações e onde assistir a decisão

O Santos enfrenta nesta quinta-feira (22) o Independiente, em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o Peixe venceu os argentinos na Vila Belmiro por 1 a 0, gol de Kaio Jorge.Qualquer empate ou vitória dos argentinos por um gol de diferença (desde que o Santos marque), além obviamente da vitória, dá a classificação para o Santos. Caso o placar da primeira partida se repita, a decisão da vaga será nos pênaltis. Para avançar direto à próxima etapa, a equipe argentina precisa triunfar com dois ou mais gols de diferença.Nos últimos dias, esse confronto ganhou um tempero especial. O time argentino cogitou uma possível reclamação na Conmebol sobre uma escalação irregular do atacante Kaio Jorge, mas não foi adiante. Após o fato, torcedores do Peixe invadiram as redes sociais dos argentinos para protestarem.Em resposta, o Independiente provocou o time santista postando em suas redes sociais: "Um forte abraço aos amigos Peixes que estão enchendo nossas notificações. Entendemos a admiração. Nos vemos na quinta”, publicou o Independiente, que ilustrou a postagem com uma foto das taças conquistadas. Agora chegou a hora da decisão, que deve ter muita rivalidade em campo e provocação do vencedor após o confronto.FICHA TÉCNICAINDEPENDIENTE X SANTOS