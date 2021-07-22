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futebol

Independiente x Santos: prováveis escalações e onde assistir a decisão

Saiba como acompanhar o jogo, que decide vaga para as quartas-de-final da Sul-Americana...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 22:19

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 22:19
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O Santos enfrenta nesta quinta-feira (22) o Independiente, em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o Peixe venceu os argentinos na Vila Belmiro por 1 a 0, gol de Kaio Jorge.Qualquer empate ou vitória dos argentinos por um gol de diferença (desde que o Santos marque), além obviamente da vitória, dá a classificação para o Santos. Caso o placar da primeira partida se repita, a decisão da vaga será nos pênaltis. Para avançar direto à próxima etapa, a equipe argentina precisa triunfar com dois ou mais gols de diferença.Nos últimos dias, esse confronto ganhou um tempero especial. O time argentino cogitou uma possível reclamação na Conmebol sobre uma escalação irregular do atacante Kaio Jorge, mas não foi adiante. Após o fato, torcedores do Peixe invadiram as redes sociais dos argentinos para protestarem.Em resposta, o Independiente provocou o time santista postando em suas redes sociais: "Um forte abraço aos amigos Peixes que estão enchendo nossas notificações. Entendemos a admiração. Nos vemos na quinta”, publicou o Independiente, que ilustrou a postagem com uma foto das taças conquistadas. Agora chegou a hora da decisão, que deve ter muita rivalidade em campo e provocação do vencedor após o confronto.FICHA TÉCNICAINDEPENDIENTE X SANTOS
Data e hora: 22 de julho de 2021, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Vila BelmiroÁrbitro: Diego Haro (PER)Assistentes: Jonny Bossio (PER) e Edwar Saavedra (BOL)Árbitro de vídeo: Víctor Carrillo (PER)
Como e onde assistir: Conmebol TV e Tempo real do LANCE! em parceria com Voz do Esporte
SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz
INDEPENDIENTE: Sosa; Bustos, Ostachuk, Insaurralde e Rodríguez; Blanco e Lucas Romero; Palacios, Velasco e Roa; Sebastian Romero. Técnico: Julio César Falcioni

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