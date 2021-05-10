Independiente del Valle-EQU x Palmeiras: saiba onde assistir à partida pela Libertadores

Em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Independiente del Valle e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, em Quito, no Equador.

O Verdão, atual campeão do torneio continental e dono da melhor campanha da fase de grupos nas últimas três edições da Libertadores, é líder do seu grupo com 9 pontos conquistados e 100% de aproveitamento na competição continental. Na última partida, o Palmeiras venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1, fora de casa.Já o Independiente del Valle, por sua vez, está em terceiro lugar do Grupo A com 4 pontos e vem uma uma goleada sobre o Universitario-PER por 4 a 0, em casa.