Incontestável no Palmeiras, Weverton tem ótimos números no clube e na Seleção

O Palmeiras anunciou, no fim de 2017, a contratação do goleiro Weverton, que pertencia ao Athlético Paranaense. No início de sua primeira temporada no Verdão, o arqueiro pouco atuou, sendo considerado a terceira opção do elenco alviverde, que contava com Jaílson e Fernando Prass, para a posição. Com o tempo, porém, ele ganhou espaço e foi fundamental na campanha do decacampeonato e, desde então, é o único atleta palmeirense que aparece constantemente nas convocatórias de Tite, para a Seleção Brasileira.
Weverton iniciou sua trajetória na seleção em 2016, quando substituiu Fernando Prass na Seleção Olímpica. Na campanha do título inédito na Rio 2016, ele fez seis partidas e sofreu apenas um gol, na final, contra a Alemanha, partida em que foi fundamental ao defender o pênalti de Petersen. A campanha olímpica rendeu ao jogador a sua primeira convocação à seleção principal, ainda em 2016.
Desde então, Weverton foi escolhido por Tite em 18 oportunidades diferentes, entrando em campo quatro vezes – sendo o primeiro palmeirense a defender a meta brasileira desde Marcos – e, com isso, sendo o terceiro goleiro mais chamado pelo treinador. Além disso, o jogador é, dentre os convocados, o que tem a menor média de gols sofridos em seu clube, segundo dados do portal “O Gol”.No Palmeiras, Weverton precisou, em sua primeira temporada, desbancar Jaílson, considerado o craque do Campeonato Paulista de 2018, e só conseguiu este feito com a chegada de Felipão.
Com o treinador campeão da Liberdadores de 1999, o goleiro se tornou titular absoluto e, desde então, coleciona recordes, pois tem a terceira menor média de gols da história do clube – sendo vazado em apenas 63 dos 125 jogos que disputou – e é o goleiro que passou mais jogos sem sofrer gols em uma temporada no Século XXI, totalizando 26.
Em 2020, o acreano é o atleta que jogou mais minutos pelo Palmeiras, com 3.421 divididos em 36 partidas, sendo o segundo que mais entrou em campo, ficando atrás de Willian, que esteve em todos os 38 jogos do Verdão. Além disso, o goleiro não sofreu gols em 16 jogos e pode igualar o recorde de Velloso, que é o único arqueiro palmeirense que conseguiu ficar ao menos 20 jogos sem sofrer gols em três temporadas seguidas.
Além disso, o bom desempenho de Weverton contribuiu, em muitos momentos, para o bom funcionamento do sistema defensivo alviverde, que, em 2020, apresenta mais problemas que em temporadas anteriores. Mesmo assim, este ano, o time tem a melhor defesa como visitante do Brasil.
Weverton estará em campo novamente, defendendo o maior campeão nacional, no próximo domingo (25) contra o Atlético Goianinse, às 16h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Pedro Ludovico, na capital goiana.
CONFIRA OS NÚMEROS DE WEVERTON:
125 Jogos (125 como titular) pelo Palmeiras36 jogos (36 como titular) na temporada 202013 jogos (13 como titular) no Brasileiro 20206 jogos (6 como titular) pela Libertadores 2020Capitão do Palmeiras em 2020: 7 vezes18 convocações para Seleção Brasileira4 jogos pela Seleção Brasileira principal6 jogos pela Seleção Olímpica