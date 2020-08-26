Incômodo com situação e ânimo com estrutura: a primeira análise de Jair Ventura sobre o Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Fazendo considerações em relação tanto a estrutura que encontrou no Sport como também a responsabilidade de mudar o atual cenário da equipe no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura assumiu oficialmente os trabalhos no clube na última terça-feira (25).

Em relação as condições oferecidas pelo Rubro-Negro, Jair foi bastante elogioso ao citar que se trata de um ambiente "funcional" e que não oferece qualquer dificuldade para que ele exerça suas funções.

Todavia, isso não impediu que ele fizesse uma análise também mais crítica sobre o baixo aproveitamento da equipe. Principalmente com o fato de que o time, logo no início da competição, já ocupa a tão temida zona de rebaixamento com seus quatro pontos ganhos e a 18ª posição.

- Extremamente funcional, muito próximo, gostei bastante do que vi. Acho que não vai ter nenhum problema quanto à estrutura. Agora é arregaçar as mangas, trabalhar bastante para que a gente possa conseguir as vitórias - disse o novo técnico, completando: