Incômodo com situação e ânimo com estrutura: a primeira análise de Jair Ventura sobre o Sport

Fazendo considerações em relação tanto a estrutura que encontrou no Sport como também a responsabilidade de mudar o atual cenário da equipe no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura assumiu oficialmente os trabalhos no clube na última terça-feira (25).
Em relação as condições oferecidas pelo Rubro-Negro, Jair foi bastante elogioso ao citar que se trata de um ambiente "funcional" e que não oferece qualquer dificuldade para que ele exerça suas funções.
Todavia, isso não impediu que ele fizesse uma análise também mais crítica sobre o baixo aproveitamento da equipe. Principalmente com o fato de que o time, logo no início da competição, já ocupa a tão temida zona de rebaixamento com seus quatro pontos ganhos e a 18ª posição.
- Extremamente funcional, muito próximo, gostei bastante do que vi. Acho que não vai ter nenhum problema quanto à estrutura. Agora é arregaçar as mangas, trabalhar bastante para que a gente possa conseguir as vitórias - disse o novo técnico, completando:
- Acredito muito na estrutura, acredito muito no elenco, na diretoria, e que juntos possamos alcançar nossos objetivos dentro da competição. Estamos em um momento delicado, momento que temos que estar incomodados por estar nesta zona de rebaixamento. Mas com muito trabalho, dedicação, empenho, que a gente possa buscar voos maiores dentro da competição.