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futebol

Incomodado com indefinição e falta de comunicação, Dudu se prepara para retorno

Atacante considera ruim a postura do time catari e se ajusta para possível volta ao Verdão...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 10:30
Crédito: Reprodução
Com menos de 2 dias restando até que se esgote o prazo para que Al-Duhail se pronuncie sobre exercer ou não a opção de compra de Dudu, o atacante vive dias de incômodo com a total falta de comunicação do clube para com ele e seu estafe.
Com dificuldade com a língua e também com o rendimento da equipe, o atacante se sente pouco prestigiado com a situação. Por conta de todo o momento, ele já considera e prepara as coisas para um possível retorno ao final de seu atual contrato, que terminaria no final de junho.​De toda forma, em meio aos episódios finais da história, Dudu tem viagem marcada para passar férias no Brasil. Com a eliminação do Al-Duhail da Emir Cup na última segunda-feira (10), a temporada do clube árabe se encerrou e o próximo compromisso do atacante no Catar seria somente em setembro, já pela temporada 2021-22.
​O Al-Duhail tem até sábado (15) para comunicar ao Palmeiras se efetuará a compra de 80% dos direitos econômicos de Dudu por €6 milhões (aproximadamente R$ 39 milhões, na cotação atual), valor estipulado no contrato assinado em 2020 entre os dois clubes. Se optar pela compra, o time catari terá mais 15 dias para transferir o dinheiro.
O Palmeiras exige o pagamento à vista do valor e não aceita negociar qualquer termo do acordo. Caso contrário, os árabes precisarão pagar € 2,5 milhões (cerca de R$16 milhões) de multa ao ídolo palmeirense e ele que retornará ao Verdão ao término de seu período de empréstimo, em 31 de junho, podendo ser inscrito na fase de oitavas de final da Libertadores.

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