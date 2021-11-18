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Incomodado com derrota no Choque-Rei, São Marcos critica escalação: ‘Contra o Fortaleza que é clássico’

Ex-goleiro e ídolo do Verdão disse que Abel Ferreira 'deu um clássico de presente ao rival'
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LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 10:00

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:00

O Palmeiras foi ao sintético do Allianz Parque para enfrentar o São Paulo, na noite desta quarta-feira (17), e foi derrotado por 2 a 0. Com uma atuação muito ruim, o Verdão ajudou a vida do rival na luta contra o rebaixamento. A grande chateação da torcida palmeirense foi pela escolha de Abel Ferreira em mandar a campo o seu time reserva, sem as principais peças.O goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e figura frequente nas redes sociais, não demorou a se manifestar através do Instagram. Irritado, como qualquer outro torcedor, lembrou que Abel poderia ter colocado seu time titular no confronto, que é um clássico e que poderia ser decisivo para atrapalhar – e muito, a vida do Tricolor.
Disse Marcos, na legenda do post:
– Desculpa aí @coachabelferreira , todo meu respeito a vc, mas hoje vc deu um clássico de presente ao rival, e agradece, porque era pra ter sido mais! Chamou uma responsa que não tinha necessidade ??? O Palmeiras, agora, vai a Fortaleza, no próximo sábado (20), para encarar o time de Vojvoda, que perdeu, também nesta quarta-feira (17), para o Ceará por 4 a 0. Com titulares ou reservas, o Verdão ainda tem dois compromissos até a final da Libertadores, no dia 27.
Crédito: Imagem:Instagram

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