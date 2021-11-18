Incomodado com derrota no Choque-Rei, São Marcos critica escalação: ‘Contra o Fortaleza que é clássico’

O Palmeiras foi ao sintético do Allianz Parque para enfrentar o São Paulo, na noite desta quarta-feira (17), e foi derrotado por 2 a 0. Com uma atuação muito ruim, o Verdão ajudou a vida do rival na luta contra o rebaixamento. A grande chateação da torcida palmeirense foi pela escolha de Abel Ferreira em mandar a campo o seu time reserva, sem as principais peças.O goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e figura frequente nas redes sociais, não demorou a se manifestar através do Instagram. Irritado, como qualquer outro torcedor, lembrou que Abel poderia ter colocado seu time titular no confronto, que é um clássico e que poderia ser decisivo para atrapalhar – e muito, a vida do Tricolor.