Incidente com piercing na orelha gera advertência e multa a Patrick de Paula

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu, neste domingo (20), o América-MG, por 2 a 1, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. No confronto, ocorreu um incidente curioso: o volante Patrick de Paula teve de sair de campo para remover um piercing de sua orelha, mas teve dificuldades na tarefa e desfalcou o Verdão por quase sete minutos. O ocorrido resultou numa advertência e em multa para o jogador. A informação foi divulgada pelo UOL.

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Durante o confronto, o camisa 5 deixou o gramado para a retirada do objeto. Este, porém, estava enroscado e o atleta teve muita dificuldade para efetuar a tarefa. No tempo em que esteve fora, o América-MG pressionou e quase marcou, algo que gerou revolta da comissão técnica e do capitão Felipe Melo.

Com isso, a diretoria do Maior Campeão Nacional advertiu o volante e aplicará uma multa, para que esta situação não se repita.