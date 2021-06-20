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futebol

Incidente com piercing na orelha gera advertência e multa a Patrick de Paula

Tentando retirar o adereço, Cria da Academia desfalcou o Verdão por quase sete minutos...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 15:00

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu, neste domingo (20), o América-MG, por 2 a 1, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. No confronto, ocorreu um incidente curioso: o volante Patrick de Paula teve de sair de campo para remover um piercing de sua orelha, mas teve dificuldades na tarefa e desfalcou o Verdão por quase sete minutos. O ocorrido resultou numa advertência e em multa para o jogador. A informação foi divulgada pelo UOL.
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Durante o confronto, o camisa 5 deixou o gramado para a retirada do objeto. Este, porém, estava enroscado e o atleta teve muita dificuldade para efetuar a tarefa. No tempo em que esteve fora, o América-MG pressionou e quase marcou, algo que gerou revolta da comissão técnica e do capitão Felipe Melo.
Com isso, a diretoria do Maior Campeão Nacional advertiu o volante e aplicará uma multa, para que esta situação não se repita.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoApós a partida, o jogador, em suas redes sociais, reconheceu o erro e pediu desculpas à torcida e aos companheiros.O uso de joias ou outros artefatos similares dentro de campo é proibido. Por isso, Patrick de Paula não pôde voltar ao gramado e prejudicou o Palmeiras enquanto tentava retirar o adereço.

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