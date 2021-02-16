Incentivo inusitado e confiança no título: vídeo mostra bastidores do vestiário do Flamengo

O Flamengo divulgou, na noite desta segunda-feira, um vídeo com imagens do vestiário da equipe antes, durante e depois da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. Nas cenas de bastidores, há cobranças, incentivos e demonstrações de confiança no título do Brasileirão. Assista no vídeo acima.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoAinda no aquecimento, o preparador Danilo Augusto reuniu os atletas e fez um discurso motivacional um tanto quanto inusitado. Ao mostrar a "foto" de uma pessoa capaz de fazer a diferença, ele passou espelhos paras os jogadores se olharem, arrancando risadas e aplausos.

- Eu vou mostrar a foto de um cara que é exemplo de vitórias, de trajeto. O cara é um referência. Por onde ele passa, para todos ao seu redor, para sua família, ele é o cara que vai fazer a diferença. Olha bem no espelho a foto desse cara. Esse cara vai ganhar o jogo para a gente, vai fazer a diferença - disse Danilo Augusto.