Incêndio no Ninho: MPRJ aguarda retorno dos prazos processuais para apresentar denúncia

Crédito: Matheus Dantas

O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem a denúncia montada e os denunciados identificados pelo incêndio que vitimou 10 atletas das divisões de base do Flamengo, em um alojamento do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. Agora, o MPRJ aguarda o retorno dos prazos processuais - suspensos por conta da pandemia da Covid-19 - o que pode acontecer na segunda, dia 15.

A informação foi publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do portal "UOL", que ouviu o promotor de Justiça Luiz Antonio Correa Ayres, do GAEDEST (Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor) do MPRJ.

Em paralelo, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também investiga o caso. Segundo o promotor, caso o relatório da CPI apresente elementos concretos em relação a algum outro personagem, novos responsáveis poderão ser incluídos na denúncia do MPRJ.