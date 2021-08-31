Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Incêndio no Ninho: Defensoria Pública do Rio de Janeiro e MP irão ao STJ por pensão maior às famílias
futebol

Incêndio no Ninho: Defensoria Pública do Rio de Janeiro e MP irão ao STJ por pensão maior às famílias

A DPRJ atua nos pedidos de indenização às famílias das vítimas do incêndio e na defesa da manutenção da decisão de primeiro grau, que fixou em R$ 10 mil mensais os pagamentos...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 11:47
Crédito: Tragédia no Ninho ocorreu há mais de dois anos atrás (Alexandre Araújo
Na última semana, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) informou que, juntamente como Ministério Público do Estado (MPRJ), irá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para requerer a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaAinda na última quarta-feira, o TJRJ julgou os embargos feitos pela Defensoria e pelo Flamengo, mas não deu provimento, isto é, não acolheu a nenhum dos recursos. Dessa forma, continua em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixa no valor de cinco salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo.
A DPRJ, inclusive, recorre desde janeiro deste ano da decisão do TJRJ que desobrigou o pagamento da pensão por parte do Flamengo aos familiares das vítimas que ainda não fecharam acordo. A tragédia deixou dez mortos e três feridos, e, até o momento, oito famílias, além do do pai de Rykelmo já entraram em acordo com o Flamengo pelas indenizações.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que a Defensoria atua nos pedidos de indenização às famílias das vítimas do incêndio e na defesa da manutenção da decisão de primeiro grau, que fixou em R$ 10 mil mensais os pagamentos às famílias. Em nota, a DPRJ destacou que considera mais justa o restabelecimento de tal decisão enquanto as negociações continuam. VEJA A NOTA DIVULGADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA ÍNTEGRA
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) e o Ministério Público do Estado (MPRJ) irão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para requerer a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Após julgamento do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), que manteve decisão que reduziu os valores pagos aos familiares em cinco salários mínimos, as instituições buscarão a suspensão da decisão de dezembro de 2020. O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) julgou nesta quarta-feira (25) embargos feitos pela Defensoria e pelo Flamengo, mas não deu provimento a nenhum dos recursos. Sendo assim, continua em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixa no valor cinco salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordos. Desde janeiro de 2021 a Defensoria recorre da decisão do TJRJ que desobrigou o pagamento de pensão por parte do Flamengo aos familiares das vítimas que ainda não fecharam acordo com o clube. A tragédia, que deixou dez mortos e três feridos, já completou dois anos e meio. Até o momento, oito famílias e meia (apenas o pai neste caso), já se acertaram com o clube em relação às indenizações. Desde a tragédia, a Defensoria vem atuando nos pedidos de indenização às famílias das vítimas do incêndio, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau que fixou em 10 mil mensais os pagamentos às famílias. A instituição considera que o restabelecimento da decisão do juízo de primeiro grau é a mais justa enquanto perdurarem as negociações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados