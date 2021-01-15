Incêndio no Ninho: Bandeira de Mello e outras dez pessoas são denunciadas pelo MPRJ

Crédito: Lazlo Dalfovo

Às vésperas da tragédia no Ninho do Urubu completar dois anos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e outras dez pessoas, nesta sexta-feira. Todos podem responder por crime de incêndio culposo (quando não há intenção), por conta dos dez jovens que morreram, e lesão corporal grave - pelos três que sobreviveram. Nenhum dirigente da atual gestão foi denunciado.

Das pessoas denunciadas junto a Bandeira de Mello, está Carlos Noval, então diretor da base e, atualmente, gerente de transição (base-profissional). Prestadores de serviços, pessoas ligadas à empresa que forneceu os contêineres que pegaram fogo no dia 8 de fevereiro de 2019 e outros funcionários do clube estão entre os denunciados pelo MPRJ.

Os 11 denunciados responderão por crime de incêndio culposo e lesão corporal grave caso a denúncia seja acatada. O grupo não corre o risco de ir a júri popular, uma vez que não foi denunciado por homicídio.

De acordo com informações iniciais do "ge", a denúncia foi distribuída para a 36ª Vara Criminal.

Veja todos os 11 denunciados pelo MP: