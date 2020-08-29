AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Incansável em 2020, Willian é quem mais participa de gols do Palmeiras

Atacante é o único jogador do elenco a estar presente em todas as partidas do Verdão na temporada e tem 11 participações diretas em tentos do time, sendo vice-artilheiro...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:00
Crédito: Willian tem números expressivos na temporada (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras tem 24 jogos na temporada e somente Willian esteve presente em todos eles, seja Florid Cup, Paulistão, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Atualmente na reserva, ele tem participação direta nos números alviverdes.
No clássico contra o Santos, por exemplo, o atacante entrou no segundo tempo e deu passe para o gol da vitória, marcado por Patrick de Paula. São três assistências no ano e ele lidera o posto ao lado de Marcos Rocha, Zé Rafael e Dudu, negociado por empréstimo com o Al-Duhail, do Catar.
Quando o quesito é marcar, o camisa 29 também se destaca. Ele é o vice-artilheiro do Palmeiras no ano com oito gols, somente atrás de Luiz Adriano, autor de nove tentos.- É gratificante estar em um clube grande como o Palmeiras, com tantos jogadores de qualidade, e ter esses números expressivos e ainda conquistando títulos, que é o que marca um jogador na história de um clube. Me dá muita confiança - afirmou Willian ao site oficial do clube.
A vitória contra o Santos colocou o atacante entre os dez atletas que mais venceram pelo Palmeiras no século. Ele chegou a 94 triunfos e divide o posto com Pierre. Felipe Melo (98) e Bruno Henrique (96) são outros dois atletas do atual elenco que aparecem na lista. A liderança pertence a Marcos (182).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados