Incansável em 2020, Willian é quem mais participa de gols do Palmeiras

Crédito: Willian tem números expressivos na temporada (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras tem 24 jogos na temporada e somente Willian esteve presente em todos eles, seja Florid Cup, Paulistão, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Atualmente na reserva, ele tem participação direta nos números alviverdes.

No clássico contra o Santos, por exemplo, o atacante entrou no segundo tempo e deu passe para o gol da vitória, marcado por Patrick de Paula. São três assistências no ano e ele lidera o posto ao lado de Marcos Rocha, Zé Rafael e Dudu, negociado por empréstimo com o Al-Duhail, do Catar.

Quando o quesito é marcar, o camisa 29 também se destaca. Ele é o vice-artilheiro do Palmeiras no ano com oito gols, somente atrás de Luiz Adriano, autor de nove tentos.- É gratificante estar em um clube grande como o Palmeiras, com tantos jogadores de qualidade, e ter esses números expressivos e ainda conquistando títulos, que é o que marca um jogador na história de um clube. Me dá muita confiança - afirmou Willian ao site oficial do clube.