Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Incansável aos 36 anos, Diego tem atuação para se consolidar como o 'motorzinho' do Flamengo
futebol

Incansável aos 36 anos, Diego tem atuação para se consolidar como o 'motorzinho' do Flamengo

Camisa 10 e capitão em 15 oportunidades com Rogério Ceni recebeu diversos elogios do técnico após a vitória sobre o Vélez, na Libertadores: 'Ele se encontrou nessa posição'...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 06:05
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Não teve gol, não teve assistência ou um lance plástico. Diego Ribas foi um protagonista silencioso na significativa vitória de virada sobre o Vélez Sarsfield por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores. A atuação em um duelo encardido e desse calibre o consolidou como o "motorzinho" do Flamengo, incansável e importante nas duas fases do jogo.
Mesmo aos 36 anos, Diego parece estar cada vez mais vigoroso e à vontade na função de volante central do Fla. Contra o Vélez, por exemplo, desarmou cinco vezes, venceu 11 duelos no mano a mano e, com a bola, foi a principal peça na transição defesa-ataque, ainda com cinco bolas longas bem-sucedidas - números destacados pelo site "Sofascore" (veja abaixo). 'SE ENCONTROU NA POSIÇÃO'
Na Era Rogério Ceni, Diego é quem mais vezes utilizou a faixa de capitão: 15. Na última entrevista coletiva, aliás, o camisa 10 foi tema e enaltecido pelo técnico:
- Um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa. Uma liderança natural, uma voz ativa muito grande no grupo. Ele se encontrou nessa posição. Para mim, seria improvável um jogador de 36 anos jogar com tanta energia nessa posição. Sem bola também. Foi combativo o tempo todo. Arrascaeta fez gol importantíssimo, Gabriel também, Arão... Mas o Diego, no decorrer do jogo, foi muito equilibrado os 90 minutos. Merecedor de estar em campo todo o tempo que ficou. É um exemplo para os demais aqui dentro - falou Ceni, logo depois de Bruno Henrique também elogiar o companheiro na sala de imprensa:
- Diego é um grande jogador, importante para a equipe. Dentro de campo mostrou isso, a liderança e a força de um líder. Qualquer um que joga sempre está pronto para poder mostrar um grande futebol. E o Diego está conseguindo mostrar essa qualidade no meio-campo. Outrora reserva, Diego é a maior mudança de um Flamengo ainda instável com Ceni, que tem sofrido constantemente com falhas no sistema defensivo. Ainda há desequilíbrio coletivo, mas o capitão não tem dado brecha para sair do time. Pelo contrário. Em boa fase física e técnica, virou o "motorzinho" da equipe, eficaz para destruir e construir.
OS PRÓXIMOS JOGOS
+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.
NÚMEROS* DE DIEGO NA TEMPORADA
5 jogos1 gol2 assistências3/5 finalizações no alvo (60%)7 assistências para finalização255/268 passes certos (95%) 8/15 lançamentos certos (53%)14 desarmes23 faltas recebidas
* Via Footstats

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados