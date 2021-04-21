Incansável aos 36 anos, Diego tem atuação para se consolidar como o 'motorzinho' do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Não teve gol, não teve assistência ou um lance plástico. Diego Ribas foi um protagonista silencioso na significativa vitória de virada sobre o Vélez Sarsfield por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores. A atuação em um duelo encardido e desse calibre o consolidou como o "motorzinho" do Flamengo, incansável e importante nas duas fases do jogo.

Mesmo aos 36 anos, Diego parece estar cada vez mais vigoroso e à vontade na função de volante central do Fla. Contra o Vélez, por exemplo, desarmou cinco vezes, venceu 11 duelos no mano a mano e, com a bola, foi a principal peça na transição defesa-ataque, ainda com cinco bolas longas bem-sucedidas - números destacados pelo site "Sofascore" (veja abaixo). 'SE ENCONTROU NA POSIÇÃO'

Na Era Rogério Ceni, Diego é quem mais vezes utilizou a faixa de capitão: 15. Na última entrevista coletiva, aliás, o camisa 10 foi tema e enaltecido pelo técnico:

- Um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa. Uma liderança natural, uma voz ativa muito grande no grupo. Ele se encontrou nessa posição. Para mim, seria improvável um jogador de 36 anos jogar com tanta energia nessa posição. Sem bola também. Foi combativo o tempo todo. Arrascaeta fez gol importantíssimo, Gabriel também, Arão... Mas o Diego, no decorrer do jogo, foi muito equilibrado os 90 minutos. Merecedor de estar em campo todo o tempo que ficou. É um exemplo para os demais aqui dentro - falou Ceni, logo depois de Bruno Henrique também elogiar o companheiro na sala de imprensa:

- Diego é um grande jogador, importante para a equipe. Dentro de campo mostrou isso, a liderança e a força de um líder. Qualquer um que joga sempre está pronto para poder mostrar um grande futebol. E o Diego está conseguindo mostrar essa qualidade no meio-campo. Outrora reserva, Diego é a maior mudança de um Flamengo ainda instável com Ceni, que tem sofrido constantemente com falhas no sistema defensivo. Ainda há desequilíbrio coletivo, mas o capitão não tem dado brecha para sair do time. Pelo contrário. Em boa fase física e técnica, virou o "motorzinho" da equipe, eficaz para destruir e construir.

OS PRÓXIMOS JOGOS

+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021

O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.

NÚMEROS* DE DIEGO NA TEMPORADA

5 jogos1 gol2 assistências3/5 finalizações no alvo (60%)7 assistências para finalização255/268 passes certos (95%) 8/15 lançamentos certos (53%)14 desarmes23 faltas recebidas