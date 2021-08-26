Inauguração da sala de troféus terá transmissão ao vivo da TV Palmeiras Plus

O aniversário de 107 anos do Palmeiras marcará a abertura de um dos espaços mais desejados do Allianz Parque: a sala de troféus do Maior Campeão Nacional. Desde a reforma do estádio alviverde, a torcida ansiava por um lugar especial destinado às conquistas do clube e poderá acompanhar a cerimônia ao vivo através da TV Palmeiras Plus.A solenidade será transmitida a partir das 19h (horário de Brasília) e contará com a presença de ex-jogadores e personagens da história do Verdão. O evento também poderá ser acompanhado por meio das redes sociais do clube, em tempo real.– A torcida palestrina esperava por esse momento há muito tempo. É uma grande satisfação e um orgulho imenso para a nossa gestão poder proporcionar ao torcedor a Sala de Troféus, que abrigará as glórias alcançadas durante esses 107 anos de vida do Palmeiras – disse o presidente Maurício Galiotte.