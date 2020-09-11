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futebol

Impulsionado por boa fase de João Paulo, Breno Sossai também pode dar frutos ao Santos

No clube desde os 11 anos, goleiro será o titular do Peixe no Brasileirão Sub-20...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:46

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 12:46
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos tem a tradição de revelar grandes jogadores. E em 2020, essa máxima chegou ao gol. Após João Paulo literalmente agarrar a oportunidade como titular, a bola da vez é o goleiro Breno Sossai, de 19 anos, titular da equipe sub-20, que inicia a disputa do Campeonato Brasileiro no dia 23 de setembro, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador, na Bahia.
Com a ida do goleiro Éverson ao Atlético-MG, oficializada nesta quinta-feira (10), o elenco principal do Peixe tem apenas três goleiros, todos criados na base: João Paulo, Vladimir e John. No entanto, Vladimir se recupera de uma lesão no pé direito, fazendo com o que o técnico Cuca tenha no momento apenas duas peças para a meta no elenco principal. Sem poder registrar atletas, por conta de uma punição junto a FIFA, até que pague cerca de R$ 30 milhões ao Hamburgo (ALE), as categorias de formação tem sido exploradas, o que da esperança para que Breno possa ter uma chance entre os profissionais.
Em 2019, o jogador teve a experiência de treinar com o time principal em algumas oportunidades. O técnico Jorge Sampaoli gostava de explorar os atletas da base em seus trabalhos, e nessas situações o jovem goleiro teve contato com Éverson e Vanderlei, negociado com o Grêmio no início do ano, além do preparador de goleiros Arzul.
Além disso, o atleta também passou pelo time B na temporada passada.
No Peixe desde os 11 anos, Breno Sossai tem quatro títulos pelo clube: paulistas de 2011 e 2013, Copa Paulista Sub-12 e Copa da Amizade Sub-15.

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