Impulsionado por boa fase de João Paulo, Breno Sossai também pode dar frutos ao Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos tem a tradição de revelar grandes jogadores. E em 2020, essa máxima chegou ao gol. Após João Paulo literalmente agarrar a oportunidade como titular, a bola da vez é o goleiro Breno Sossai, de 19 anos, titular da equipe sub-20, que inicia a disputa do Campeonato Brasileiro no dia 23 de setembro, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador, na Bahia.

Com a ida do goleiro Éverson ao Atlético-MG, oficializada nesta quinta-feira (10), o elenco principal do Peixe tem apenas três goleiros, todos criados na base: João Paulo, Vladimir e John. No entanto, Vladimir se recupera de uma lesão no pé direito, fazendo com o que o técnico Cuca tenha no momento apenas duas peças para a meta no elenco principal. Sem poder registrar atletas, por conta de uma punição junto a FIFA, até que pague cerca de R$ 30 milhões ao Hamburgo (ALE), as categorias de formação tem sido exploradas, o que da esperança para que Breno possa ter uma chance entre os profissionais.

Em 2019, o jogador teve a experiência de treinar com o time principal em algumas oportunidades. O técnico Jorge Sampaoli gostava de explorar os atletas da base em seus trabalhos, e nessas situações o jovem goleiro teve contato com Éverson e Vanderlei, negociado com o Grêmio no início do ano, além do preparador de goleiros Arzul.

Além disso, o atleta também passou pelo time B na temporada passada.