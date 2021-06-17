Improvisado em nova função no Corinthians, Luan é elogiado por Sylvinho: 'Tem se entregado'

Na última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians repetiu a escalação que conquistou o empate no clássico contra o Palmeiras e, consequentemente, Luan fez mais uma partida atuando com "falso 9" no ataque. Apesar da derrota por 2 a 1, de virada, e do descontentamento de parte da torcida com o camisa 7, Sylvinho elogiou a entrega de seu jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde que chegou ao Timão, o treinador fez cinco jogos e em todos utilizou Luan nessa função improvisada no setor ofensivo. Mesmo sem conseguir manter a evolução que vinha tendo antes da chegada do novo técnico, o meia tem sido bastante elogiado internamente, e mais uma vez recebeu elogios públicos de Sylvinho, que destacou a dedicação de seu atleta em campo.

- Eu posso comentar do Luan nesse período de 20 dias que estou no clube atleta que se dedica nos treinamentos. tem exercido uma parte defensiva, cortando linha de passe entre os zagueiros e tem nos entregado.Segundo o comandante alvinegro, Luan tem uma grande capacidade técnica, e seu objetivo é montar um time em que essa individualidade possa potencializar o restante dos companheiros. Enquanto isso, Sylvinho se mostra satisfeito com o que o camisa 7 tem demonstrado nas partidas e nos treinamentos.