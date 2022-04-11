Imprevisibilidade de Diego Gonçalves contra o Corinthains agrada Luís Castro: 'Ele é uma boa alternativa'

O Botafogo perdeu para o Corinthians por 3 a 1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, o técnico Luís Castro avaliou o desempenho do Alvinegro e elogiou a atuação de Diego Gonçalves. O atacante entrou como opção no segundo tempo e mudou a cara do time, sendo imprevisível no lado direito do campo. Além disso, marcou o único gol da equipe na partida. - Tínhamos que ir à procura de um outro jogador porque uma equipe não pode estar inclinada para um lado. Fica muito previsível, e nós ficamos muito previsíveis na primeira fase. Então coloquei o Diego Gonçalves. Ele é uma boa alternativa para a direita, apesar de ser um homem da esquerda. Hoje fez um bom trabalho - afirmou o treinador.