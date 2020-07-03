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Imprensa portuguesa aponta interesses de Barcelona e Benfica em Jesus; Braz faz postagem enigmática

Vice-presidente de futebol do Flamengo indicou 'tranquilidade' após rumores envolvendo o nome de Jorge Jesus (novamente); Landim realça pacto com o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 15:18

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:18

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Não bastasse a queda de braço com a Rede Globo, os bastidores do Flamengo contaram com interesses de gigantes da Europa em Jorge Jesus. E há novidade em relação aos clubes envolvidos. Segundo Vítor Pinto, chefe de redação do jornal "Record", o Barcelona estaria estudando a contratação do técnico rubro-negro. Além disso, o Benfica, de acordo com o jornalista, ainda o tem no radar.
Internamente, o Flamengo afirma que desconhece tais abordagens, que teriam sido feitas diretamente com o estafe do treinador. Como as redes sociais começaram a se agitar por conta das especulações, na última noite, Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, foi ao Twitter e voltou a fazer uma de suas postagens enigmáticas. E indicou "tranquilidade":
- Continuo dormindo bem tranquilo. Segue o jogo e, lembrando, final de semana tem jogo. Boa noite a todos. PACTO COM O ELENCO
O jornalista português acredita que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, fez a abordagem anterior a Jorge Jesus "na base da amizade e contato pessoal" e que o equívoco atual é não focar na contratação de um técnico, "seja quem for", para a próxima temporada - evitando um "tapar buraco" nesta reta final.
Em recente "live" na FLA TV, Rodolfo Landim, presidente do Fla, afirmou que o pacto de Jesus pela permanência foi feito, sobretudo, com o elenco do clube, o que dá uma segurança maior aos dirigentes em relação a eventuais sondagens.
Na última semana de junho, mesmo mês em que renovou o seu vínculo com o Flamengo até meados de 2021, o Mister negou o convite informal do Benfica, cabe destacar. Quanto ao Barcelona, outro veículo do Velho Continente, mais precisamente o jornal catalão "Mundo Deportivo", assegura que Xavi, que atualmente dirige o Al Sadd, do Qatar, é quem assumirá a equipe blaugrana em 2020/21, ocupando a vaga de Quique Setién.
Ou seja: a princípio, Braz a e a Nação devem "dormir tranquilos".

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