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futebol

Imprensa inglesa noticia interesse do Huddersfield em Lincoln, do Flamengo

Clube da segunda divisão inglesa estuda realizar uma investida pelo atacante de 20 anos, afastado do elenco principal do Rubro-Negro desde o início de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 12:10

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 12:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Afastado do elenco principal do Flamengo, o atacante Lincoln pode estar de saída para a Inglaterra. De acordo com o jornal "Daily Mail", o Huddersfield, clube da segunda divisão, tem interesse no atleta de 20 anos e estuda fazer uma proposta na próxima janela de transferências, em janeiro.
+ Retrospectiva-2020: Títulos, despedidas e “fico” dos artilheiros… O ano do Flamengo em 12 fotosA publicação, divulgada nesta segunda-feira, relembra a passagem de Jorge Jesus pela Gávea e afirma que Lincoln não conseguiu evoluir fisicamente após a saída do português e estagnou levemente em seu desenvolvimento.
Recentemente, o atacante recebeu proposta do Pafos, do Chipre, mas a negociação não foi adiante e a oferta foi retirada. O atleta desperta o interesse de outros clubes da Europa, entre eles o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Sem atuar desde a eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, em 18 de novembro, Lincoln vem treinando com o sub-20, embora tenha se recusado a 'descer' no primeiro momento e ter levado uma advertência da diretoria rubro-negra. Em quatro anos no profissional, o atacante disputou 64 partidas e marcou oito gols com a camisa do Flamengo.

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