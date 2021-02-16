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Imprensa europeia destaca hat-trick em goleada do PSG: 'Muito Mbappé e pouco Barcelona'

Jornais da Europa destacam os três gols marcados por Kylian Mbappé no Camp Nou em goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 1 no Barcelona...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 20:31
Crédito: AFP
Em toda a Europa, o destaque dos noticiários esportivos tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. O jogador de 22 anos foi responsável pela autoria de três gols na goleada do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona em partida de ida das oitavas de final da Champions League.
Veja a tabela da Champions LeagueOs jornais espanhóis destacaram a grande atuação de Mbappé na vitória do PSG nesta terça-feira. O Marca, com sede em Madrid, publica: "Muito Mbappé e pouco Barcelona", enquanto o Sport, com sede em Barcelona, lembra o histórico recente do Barça: "Mbappé assina outro desastre europeu".
Na França, o destaque segue com Mbappé. O L'Equipe usa a palavra "exorcizados" para classificar a goleada do Paris Saint-Germain, além de dar destaque à vitória dentro do Camp Nou. O veículo de comunicação também aproveitou para elogiar o atacante autor de três gols.
Outro jornal francês que exaltou a atuação de Kylian Mbappé foi o Le Parisien, que também optou por diminuir a ausência de Neymar, que está lesionado. "Não havia Neymar, mas sim um Mbappé pegando fogo", destacou o jornal da capital.

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