Imprensa europeia destaca hat-trick em goleada do PSG: 'Muito Mbappé e pouco Barcelona'

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Em toda a Europa, o destaque dos noticiários esportivos tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. O jogador de 22 anos foi responsável pela autoria de três gols na goleada do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona em partida de ida das oitavas de final da Champions League.

Veja a tabela da Champions LeagueOs jornais espanhóis destacaram a grande atuação de Mbappé na vitória do PSG nesta terça-feira. O Marca, com sede em Madrid, publica: "Muito Mbappé e pouco Barcelona", enquanto o Sport, com sede em Barcelona, lembra o histórico recente do Barça: "Mbappé assina outro desastre europeu".

Na França, o destaque segue com Mbappé. O L'Equipe usa a palavra "exorcizados" para classificar a goleada do Paris Saint-Germain, além de dar destaque à vitória dentro do Camp Nou. O veículo de comunicação também aproveitou para elogiar o atacante autor de três gols.