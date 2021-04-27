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Imprensa espanhola repercute empate entre Real Madrid e Chelsea e elogia Militão

Equipe espanhola ficou apenas no empate com o Chelsea nesta terça-feira...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 18:34
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Nesta terça-feira, Real Madrid e Chelsea empataram em 1 a 1 pela partida de ida das semifinais da Champions League. Após o confronto, a imprensa espanhola avaliou a atuação das equipes e elogiou o jogo de Eder Militão, mas criticou a partida de Vini Jr.
Veja o mata-mata da Champions LeagueA imprensa espanhola, ao avaliar a partida desta terça-feira, elogiou a atuação do zagueiro brasileiro Eder Militão, do Real Madrid. Alguns jornais, porém, enxergam o Chelsea como favorito para avançar na partida de volta para a final.
O jornal "Mundo Deportivo", que tem sede na cidade de Barcelona, avalia a equipe do Chelsea como favorita na volta, em Londres. O periódico acredita que a equipe inglesa tem mais chances de jogar a final desta edição da Champions League. Em suas redes sociais, o "MD" também elogiou a atuação de Militão, classificada como "imperial", e criticou a de Vini Jr, classificada como "secundaria".
Segundo o jornal "Diario As", cuja sede fica na cidade de Madrid, a "grande atuação" de Eder Militão foi um destaque da partida. O Real Madrid, no geral, contudo, não agradou ao periódico, que classificou o time como "Benzema e mais dez".
O "Marca", também como sede na capital espanhola, elogiou a atuação do atacante francês que marcou o gol do Real Madrid, e fez questão de mostrar no título: "Benzema mantém Madrid vivo". Segundo o jornal, a partida de Militão também foi muito boa, e o zagueiro brasileiro "conquistou a confiança de todos".

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