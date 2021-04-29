Imprensa colombiana repercute vitória do Fluminense contra o Santa Fé e exalta o 'inesgotável' Fred

Na noite deste quarta-feira, o Fluminense venceu o Santa Fé por 2 a 1, no Estádio Centenário, na cidade de Armênia, e conseguiu os primeiros três pontos na Libertadores. Após a partida, a imprensa colombiana repercutiu o resultado final e exaltou os dois gols de Fred, ao chamar o atacante de 'inesgotável'.
Na terceira rodada desta fase de grupos, o time brasileiro terá pela frente o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira, fora de casa, às 19h. Antes disso, encara a Portugues-RJ no domingo pela semifinal do Campeonato Carioca. O Santa Fé, por sua vez, recebe o River Plate em casa na quarta-feira, às 21h. Veja a seguir os comentários:
Para o 'El Espectador', o Santa Fé foi dominado no primeiro tempo, principalmente por conta de Kayky, que foi 'uma constante dor de cabeça' para a defesa da equipe. Além disso, ao falar de Fred, o jornal exaltou o 'doblete' do atacante e o chamou de 'inesgotável', se referindo a qualidade do artilheiro perante aos 37 anos.
Sobre o segundo tempo, o relato do jogo enalteceu Luccas Claro e Nino, por fazerem uma dupla de defesa forte, ainda auxiliada por Marcos Felipe, que para os jornalistas da Colômbia, foi 'fundamental' para a vitória Tricolor. Chamada do jornal 'El Espectador'. (Reprodução)'Santa Fé briga, mas não consegue vencer o Fluminense em casa', assim foi a chamada do 'MARCA Claro'. O veículo preferiu alertar o torcedor colombiano do prejuízo que pode ser para a equipe ter perdido o jogo em seu território. Para o 'periódico', como é chamado na Colômbia, o Grupo D está ficando cada vez mais difícil e, com isso, qualquer ponto pode ser lucro.