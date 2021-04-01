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Imposição física 'precoce' do Flamengo simboliza planejamento certeiro de olho na Supercopa

Em vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, titular do Rubro-Negro demonstrou uma intensidade elogiável no primeiro jogo da temporada - e, de certa forma, anormal para uma estreia...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 05:55

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 05:55
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo não precisou explorar todo o seu potencial para derrotar o Bangu, nesta quarta-feira, em duelo realizado no Estádio Raulino de Oliveira e válido pela 7ª rodada do Carioca. A vitória por 3 a 0 foi orgânica, com chances criadas em profusão, e marcada por uma imposição física "precoce", tendo em vista que a partida de ontem foi apenas a primeira do time titular na temporada.Até a estreia, foram 22 sessões de treinamento no Ninho do Urubu, em rotina de pré-temporada. Capitães, Diego Alves e Ribas fizeram questão de enaltecer a intensidade - com e sem a bola - do Flamengo, bem como Bruno Henrique.
Nível inferior do rival à parte, a impressão deixada é a que o planejamento da comissão técnica é certeiro, visando à Supercopa do Brasil, dia 11, contra o Palmeiras. A decisão tem um peso significativo no calendário, e o time rubro-negro fez a carga elevada ao longo das últimas semanas refletir num respeitável alerta aos rivais.
+ ATUAÇÕES: Diego, Arrascaeta e dupla de ataque se destacam contra o Bangu
- Acho que a atitude que nós tivemos de deixar o grupo que teve mais minutagem na última temporada 17 dias descansando pode reverberar futuramente com frutos a serem colhidos. A gente começa um pouquinho mais abaixo, mas encontra um ponto mais alto no centro do ano, quando tem jogos importantes - falou Ceni, emendando:
E, antes de enfrentar o Palmeiras, ainda haverá mais um jogo para Ceni estimular a engrenagem do Flamengo. A estreia foi tão satisfatória que já serviu como modelo para o técnico vislumbrar a sequência até a Supercopa:
- Vamos tentar ser competitivos. O Palmeiras é um grande time, vem de dois títulos importantes na última temporada. Nós temos o Madureira na próxima segunda-feira, não podemos esquecer, e vamos nos preparando para encarar o jogo do dia 11. É um jogo extremamente importante, com as equipes que ganharam torneios importantes no ano. Vamos torcer para que a gente esteja em uma noite boa como hoje.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Conforme citado por Rogério Ceni, o próximo jogo do Flamengo será nesta segunda, contra o Madureira, às 21h, pela 8ª rodada do Carioca - liderado de forma isolada pelo clube rubro-negro, agora com 16 pontos.

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