Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Importante crescer na partida', exalta Jair Ventura após triunfo do Sport

Avaliação do treinador é de que a modificação na forma de encarar o jogo diante do Athletico-Pr foi ponto primordial para gol na etapa complementar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 21:52

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 21:52

Crédito: Divulgação/Sport
Se reencontrando com as vitórias depois de cinco rodadas no Brasileirão, o Sport foi premiado pela mudança de postura que foi conseguida pela equipe entre o primeiro e o segundo tempo da partida diante do Athletico-PR na Ilha do Retiro nesse domingo (1). Pelo menos, foi assim que analisou o técnico Jair Ventura na entrevista coletiva pós-jogo.
Além da atitude, Jair não deixou de mencionar, justamente, a relevância de vencer novamente na competição em conta onde os três pontos elevaram a condição do Rubro-Negro da Praça da Bandeira a oitava posição com 24 unidades conquistadas:
- A gente não fez um bom primeiro tempo, não por conta das mudanças, mas no coletivo. Voltamos com outra postura, não tem como não analisar dessa maneira. Importante crescer na partida, segundo tempo muito bom, tivemos chance de ter ampliado, mas o que vale é o Sport voltar a vencer. Demos um passo, 50% da competição.
Para tentar emendar o segundo triunfo, o primeiro jogo do Sport no returno do Brasileirão está marcado para o próximo domingo (1) às 20h30 na Arena Castelão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados