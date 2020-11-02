'Importante crescer na partida', exalta Jair Ventura após triunfo do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Se reencontrando com as vitórias depois de cinco rodadas no Brasileirão, o Sport foi premiado pela mudança de postura que foi conseguida pela equipe entre o primeiro e o segundo tempo da partida diante do Athletico-PR na Ilha do Retiro nesse domingo (1). Pelo menos, foi assim que analisou o técnico Jair Ventura na entrevista coletiva pós-jogo.

Além da atitude, Jair não deixou de mencionar, justamente, a relevância de vencer novamente na competição em conta onde os três pontos elevaram a condição do Rubro-Negro da Praça da Bandeira a oitava posição com 24 unidades conquistadas:

- A gente não fez um bom primeiro tempo, não por conta das mudanças, mas no coletivo. Voltamos com outra postura, não tem como não analisar dessa maneira. Importante crescer na partida, segundo tempo muito bom, tivemos chance de ter ampliado, mas o que vale é o Sport voltar a vencer. Demos um passo, 50% da competição.