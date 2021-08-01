Implacável com Renato Gaúcho, Flamengo defende ampla série invicta contra o Corinthians

Crédito: Felipe Patiño/Flamengo

Distante das quatro primeiras colocações desde a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a oportunidade de embolar o pelotão de elite caso mantenha a toada com Renato Gaúcho e o ótimo retrospecto recente contra o Corinthians, o adversário deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. O duelo será válido pela 14ª rodada da competição e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. O Flamengo não perde para o Corinthians no Brasileirão desde julho de 2016, quando foi derrotado por 4 a 0 na Arena. Desde então, são nove duelos, com seis vitórias rubro-negras e três empates. A mais recente foi um acachapante massacre por 5 a 1, na edição passada da competição, quando o time ainda era comandado por Domènec Torrent.

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Autor de um gol memorável no último jogo em Itaquera, Diego Ribas destacou a ótima fase do Flamengo, que tem empilhado goleadas (quatro consecutivas), e enalteceu o "melhor gramado do Brasil" da Arena Corinthians:

- Eu acho que isso é simples. Temos uma maneira de pensar, que a vitória vai muito além dos três pontos. É questão de mentalidade, de constância. Independente dos adversários, temos uma forma de jogar e temos que respeitar o DNA desse clube - falou Ribas, emendando sobre o terreno:

- Na minha opinião, é o melhor gramado do Brasil. Muito bem cuidado, o que interfere diretamente numa qualidade de jogo. Estamos conversando para que possamos ter essas condições, porque facilita muito o nosso trabalho. Vamos com pensamento de vencer, obviamente, mas a questão dos jogos que já aconteceram não interfere em nada.

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Com 21 pontos em 11 jogos, o Flamengo ocupa a 6ª posição no Brasileirão. O time deve ir a campo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

A SEQUÊNCIA INVICTA DO FLAMENGO NO BRASILEIRO

Flamengo 2x2 Corinthians - Brasileiro 2016 (Maracanã)

Corinthians 1x1 Flamengo - Brasileiro 2017 (Neo Química Arena)

Flamengo 3x0 Corinthians - Brasileiro 2017 (Luso Brasileiro)

Flamengo 1x0 Corinthians - Brasileiro 2018 (Maracanã)

Corinthians 0x3 Flamengo - Brasileiro 2018 (Neo Química Arena)

Corinthians 1x1 Flamengo - Brasileiro 2019 (Neo Química Arena)

Flamengo 4x1 Corinthians - Brasileiro 2019 (Maracanã)

Corinthians 1x5 Flamengo - Brasileiro 2020 (Neo Química Arena)