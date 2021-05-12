Impecável: Raphael Veiga nunca perdeu um pênalti pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Diante do Independiente del Valle, em duelo válido pela Libertadores da América, Raphael Veiga abriu o caminho para a quarta vitória em sequência na atual edição da competição, que garantiu o Palmeiras nas oitavas de final.

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Com categoria, o camisa 23 deslocou o goleiro Ramírez e anotou seu quarto gol de pênalti na atual temporada. Além da penalidade convertida no Equador, o meio-campista castigou duas vezes a meta do Flamengo na Supercopa do Brasil e também balançou as redes do Defensa y Justicia, no jogo de volta da Recopa.Ao todo, desde sua chegada ao clube em 2017, foram 13 oportunidades e um aproveitamento impecável, de 100%, sendo que 11 foram no tempo regulamentar e duas foram em disputas. Confira a lista de todas as cobranças de pênaltis de Raphael Veiga com a camisa do Palmeiras:

1 – Palmeiras 1 a 0 Athletico Paranaense – Brasileirão 20192 – Palmeiras 4 a 0 Godoy Cruz – Libertadores 2019(3) – Palmeiras 1 a 1 Corinthians – Final Paulistão 2020 – disputa4 e 5 – Palmeiras 2 a 0 Fluminense – Brasileirão 20206 e 7 – Ceará 2 a 2 Palmeiras – Copa do Brasil 20208 – Santos 2 a 2 Palmeiras – Brasileirão 20209 – Palmeiras 3 a 0 Bahia – Brasileirão 202010 e (11 disputa) – Palmeiras 2 a 2 Flamengo – Supercopa do Brasil 202112 – Palmeiras 1 a 2 Defensa y Justicia – Recopa 202113 – Independiente del Valle 0 a 1 Palmeiras – Libertadores 2021

Com a classificação assegurada para as oitavas de final da Libertadores, Abel Ferreira, que já deixou clara a intenção do clube em usar o Estadual como laboratório, pode utilizar alguns titulares no duelo desta sexta-feira (14), diante do Red Bull Bragantino, válido pelas quartas de final do Paulistão.