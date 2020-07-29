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Imagem viraliza, e Vitinho explica tatuagem pelas vítimas do voo da Chapecoense: 'Em nossos corações'

Atacante do Flamengo tatuou um avião, com a seguinte mensagem (em inglês): 'Pessoas legais nunca morrem'. Chapecoense compartilhou o vídeo recebido e agradeceu...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:05
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Nas últimas horas, a tatuagem de Vitinho no braço direito, em homenagem aos jogadores da Chapecoense que morreram na tragédia aérea, em novembro de 2016, viralizou. E, nesta quarta, o próprio atacante do Flamengo gravou um vídeo e, a exibindo, explicou mais a respeito de sua motivação para fazê-la:- Jogava no Internacional na época (do acidente), e tive a chance de jogar com o Alan Ruschel, um amigo querido que é um sobrevivente. Fiquei muito sentido com o que aconteceu e quis fazer essa homenagem para todos aqueles atletas e tínhamos jogado recentemente contra, e deixar essa homenagem para eles e todos que estavam naquele voo. A gente sente pois faz parte do nosso dia a dia viajar para os jogos, então eu imaginei que poderia ser um voo que eu estivesse e poderia ter deixado minha família, todas as pessoas que eu amo, meus amigos - disse o atacante do Fla, completando:
- Alan (Ruschel), um abraço pra você meu irmão, sempre na torcida pra você, para o Neto, Jakson (Follmann), deixar muita força pra todas as famílias. A tradução da minha tatuagem quer dizer que pessoas legais nunca morrem e eles estarão eternamente em nossos corações. A assessoria de imprensa da Chapecoense quis saber mais sobre a homenagem, quando a mesma viralizou. Como resposta, recebeu o vídeo (acima e também postado pelo Flamengo) diretamente do atleta. Nas redes sociais, o perfil oficial do Verdão do Oeste agradeceu:
- Mesmo após tanto tempo, homenagens como essa são um alento. Elas renovam a nossa certeza de que tocamos o mundo. De que, no futebol, há coisas que superam qualquer rivalidade... E de que são essas as que realmente importam!

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