Imagem viraliza, e Vitinho explica tatuagem pelas vítimas do voo da Chapecoense: 'Em nossos corações'

Nas últimas horas, a tatuagem de Vitinho no braço direito, em homenagem aos jogadores da Chapecoense que morreram na tragédia aérea, em novembro de 2016, viralizou. E, nesta quarta, o próprio atacante do Flamengo gravou um vídeo e, a exibindo, explicou mais a respeito de sua motivação para fazê-la:- Jogava no Internacional na época (do acidente), e tive a chance de jogar com o Alan Ruschel, um amigo querido que é um sobrevivente. Fiquei muito sentido com o que aconteceu e quis fazer essa homenagem para todos aqueles atletas e tínhamos jogado recentemente contra, e deixar essa homenagem para eles e todos que estavam naquele voo. A gente sente pois faz parte do nosso dia a dia viajar para os jogos, então eu imaginei que poderia ser um voo que eu estivesse e poderia ter deixado minha família, todas as pessoas que eu amo, meus amigos - disse o atacante do Fla, completando: