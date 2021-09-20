Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Igor Santos comenta vitória do Internacional no Brasileirão Sub-20: ‘Importante para o nosso objetivo’
Igor Santos comenta vitória do Internacional no Brasileirão Sub-20: ‘Importante para o nosso objetivo’

O volante saiu do banco de reservas e foi importante no gol da vitória do Colorado, que não sofre uma derrota há três partidas no Campeonato Brasileiro Sub-20...
LanceNet

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:21

Crédito: Victor Lannes
Com um gol nos acréscimos, o Internacional venceu o Atlético-GO por 2 a 1 no último sábado (18) e seguiu na cola do G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com 23 pontos, o Colorado é o 12º colocado e está dois pontos atrás do Botafogo, que ocupa a oitava posição.
A vitória também consolidou o bom momento da equipe gaúcha na competição já que, após perder três jogos seguidos, não sofre uma derrota há três partidas, tendo vencido dois destes confrontos.
- Acredito que estamos no nosso melhor momento dentro do campeonato, nessas últimas três rodadas conseguir achar uma forma de jogar que está dando certo. Durante essa evolução dentro do campeonato, buscamos sempre ser um time guerreiro, que corre até o último minuto e que luta por cada bola, nesse jogo fomos coroados com o gol no final. – disse Igor Santos.
INTER CONSEGUE VAGA NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O BRASILEIRÃO
Mesmo vindo do banco de reservas, o volante foi fundamental no triunfo Colorado. Foi ele quem roubou a bola e iniciou a jogada que resultou no gol que decretou a vitória do Internacional. Igor falou sobre a necessidade dos três pontos e a mentalidade da equipe para as rodadas finais.
- Esse resultado foi de extrema importância para nosso objetivo dentro da competição, uma vitória que mostra que estamos na luta pela classificação. Estamos todos focados e acreditando até o último jogo, sabemos que temos uma equipe muito qualificada e que se fizermos o nosso dever, sairemos classificados no final. – concluiu.
Na próxima rodada, o Internacional encara o Bahia que, com apenas 11 pontos, já está fora da disputa por uma vaga na próxima fase do torneio. O confronto está marcado para sábado (25), às 15h, no CT Alvorada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados