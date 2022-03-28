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futebol

Igor Paixão fala sobre 'sonho' com a camisa do Coritiba

Jogador é um dos destaques do Coxa na disputa da grande final do Campeonato Paranaense...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 20:10
O Coritiba está na final do estadual e o elenco não esconde a sua felicidade por ter eliminado o Athletico, o seu maior rival.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na decisão, o Coxa encara o Maringá e o meia Igor Paixão é uma das apostas para o time do Couto Pereira levar a taça.
Animado com a possibilidade de título, o jogador revela que está próximo de realizar o seu sonho de infância.
‘É um sonho que almejo desde criança: ter a possibilidade de conquistar meu primeiro título com a camisa do Coritiba, no clube onde cresci. É extremamente motivante e desafiador’, afirmou ao ge.
O primeiro jogo entre Maringá e Coritiba acontece na quarta-feira. O segundo e decisivo confronto será no domingo.
Crédito: GuilhermeGriebeler/Coritiba

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