Igor Paixão fala sobre 'sonho' com a camisa do Coritiba

O Coritiba está na final do estadual e o elenco não esconde a sua felicidade por ter eliminado o Athletico, o seu maior rival.

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Na decisão, o Coxa encara o Maringá e o meia Igor Paixão é uma das apostas para o time do Couto Pereira levar a taça.

Animado com a possibilidade de título, o jogador revela que está próximo de realizar o seu sonho de infância.

‘É um sonho que almejo desde criança: ter a possibilidade de conquistar meu primeiro título com a camisa do Coritiba, no clube onde cresci. É extremamente motivante e desafiador’, afirmou ao ge.

O primeiro jogo entre Maringá e Coritiba acontece na quarta-feira. O segundo e decisivo confronto será no domingo.