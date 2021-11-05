Igor Paixão destaca a confiança do elenco do Coritiba na reta final da Série B

Crédito: Atleta é cria da base Coxa Branca (Divulgação/Coritiba

Titular absoluto do Coritiba, o atacante Igor Paixão tornou-se peça fundamental da equipe comandada pelo técnico Gustavo Morínigo na campanha do Brasileirão da Série B onde o Verdão lidera com 61 pontos, dois a mais do que o Botafogo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFormado nas categorias de base do Coxa, Igor vive um excelente momento em sua carreira onde, depois de passar por duas temporadas em um processo de "maturação" no Londrina, emendou uma temporada de 2021 contribuindo efetivamente para os gols da equipe. São nove gols e 7 assistências em 43 jogos disputados, sendo o segundo jogador com mais participações diretas para gol na temporada, ficando atrás apenas de Léo Gamalho.

Na Série B, Igor lidera as estatísticas da equipe em assistências (cinco) e é o terceiro artilheiro do Coritiba na competição com seis tentos assinalados.

- Fico feliz pela grande campanha do clube na série B e pelo meu desempenho pessoal na temporada, isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Espero fechar com chave de ouro esse grande momento, conseguindo o acesso e posteriormente a conquista do título para a nação Coxa Branca que vem nos apoiando todos os dias. – comentou.

Com poucas rodadas para o encerramento do campeonato, o Coritiba não está somente cada vez mais perto do título, mas, principalmente, tem o retorno para a elite nacional bem encaminhado. Nesse contexto, o atacante destacou os objetivos do Coritiba, exaltando a força do grupo nesta reta final.

- Temos cinco jogos para confirmar o acesso e ir em busca do título. O grupo está unido e focado nesses objetivos, tenho certeza de que com humildade e pés no chão vamos alcançá-los – finalizou.