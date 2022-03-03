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Igor Júnio Benevenuto será o árbitro do clássico Atlético-MG e Cruzeiro

O "apitador"  faz parte do quadro FIFA. Ele terá como  auxiliares Guilherme Dias Camilo, também da FIFA, e Celso Luiz da Silva...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 19:46

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:46

IA arbitragem do clássico Atlético-MG x Cruzeiro, neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, já está definida. Igor Júnio Benevenuto será o responsável pelo apito Os auxiliares serão Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva, e Marco Aurélio Fazekas o quarto árbitro.
Igor é do quadro da FIFA e fará seu quarto jogo nesta edição do Estadual. Ele ainda não trabalhou em jogos do Cruzeiro, mas esteve na vitória do Atlético sobre o Uberlândia, por 4 a 0, pela terceira rodada da competição. Guilherme Dias Camilo, que também faz parte do quadro da FIFA, é considerado um dos melhores assistentes do futebol brasileiro. Ele será um dos auxiliares no duelo. Esteve no Uberlândia 0x4 Atlético-MG e na vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Democrata GV.
O outro auxiliar, Celso Luiz da Silva, é do quadro da CBF e ainda não trabalhou em jogos do Galo. Esteve em campo nas vitórias do Cruzeiro sobre Caldense e Uberlândia, ambas por 2 a 1.
A arbitragem é um tema tenso neste Campeonato Mineiro, já que torcedores do Cruzeiro reclamam de favorecimento ao rival. Também houve reclamação no clássico contra o América-MG, quando houve um gol mal anulado de Edu.
Crédito: OárbitroseráoencarregadodojogomaisfamosodeMinasGerais-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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