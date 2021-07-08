Igor Guerra projeta duelos do Vasco com o Palmeiras pelas quartas de finais do Brasileirão Sub-17

Crédito: Igor Guerra, treinador da equipe sub-17 do Vasco, analisou os duelos contra o Palmeiras (João Pedro Isidro/Vasco

A equipe sub-17 do Vasco terá pela frente dois duelos importantes contra o Palmeiras pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles está marcado para esta sexta, às 15, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Os Meninos da Colina terminaram a primeira fase na terceira colocação do grupo B, com 20 pontos. Com isso, o técnico Igor Guerra projetou e revelou a expectativa para os confrontos.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro – Acredito que serão dois jogos muito equilibrados. A equipe do Palmeiras é muito qualificada, tem demonstrado isso na competição, com um poder ofensivo muito forte. Tanto que é a equipe com mais gols feitos na competição. Estou bastante confiante, os meninos estão focados, eles também estão bastante confiantes e acredito que a gente vá fazer um excelente jogo - disse em entrevista ao site oficial do clube carioca, e acrescentou.

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- É uma partida muito importante para o desenvolvimento deles. A ideia é chegar nesses dois jogos e consiga continuar aplicando o futebol que a gente tem aplicado, que é ter o controle do jogo, criar as principais oportunidades e buscar a vitória - disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube - afirmou

Vale destacar que o Vasco teve seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A campanha do Palmeiras foi bem parecida, com 22 pontos, sete vitórias, um empate e uma derrota. O treinador analisou o adversário e destacou o que o o time carioca necessita fazer para sair com a vitória.

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